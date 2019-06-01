1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin en büyük istihdam buluşması gerçekleşti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen, 25'e yakın firmanın 10 bin açık iş pozisyonu için iş arayanlarla bir araya geldiği Türkiye'nin en büyük istihdam buluşması katılımcılardan tam not aldı
 01 Haziran 2019 13:34
Yazdır
Türkiye'nin en büyük istihdam buluşması gerçekleşti

BTSO'nun istihdam seferberliği kapsamında İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü birlikte düzenlediği işçi işveren buluşması 25 firmanın katılımıyla tamamlandı. Etkinlikte firmalar 10 bin açık iş pozisyonu için talep topladı. BTSO Altıparmak Temsilcilik Binası'nda düzenlenen buluşmada firma temsilcileri gün boyunca iş arayanlarla iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

İstihdam buluşmasına gelerek iş başvurusunda bulunan vatandaşlar, "İş görüşmelerim oldukça olumlu geçti. Büyük firmaların tek bir noktada buluşması, bizim işimizi de epey kolaylaştırdı. BTSO tarafından yapılan organizasyonun iş arayanlar için büyük bir fırsat oldu. İstihdam buluşması iş arayanlar için bulunmaz bir nimet. Firmaların insan kaynakları yöneticileri bizlerle yakıdan ilgilendi" diye konuştu.

ş arayanların yanı sıra firmaların insan kaynakları yöneticileri de organizasyondan memnun kaldığını dile getirdi. BTSO ve İŞKUR Bursa İl Müdürlüğüne programdan dolayı teşekkür eden firma yetkilileri, kısa sürede bir çok iş arayanla bİR araya gelebildiklerini söyledi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da mayıs ayında fiyatı en çok artan sektör
01 Haziran 2019 12:19		 Otoyollar ve Köprüler 10 haziran'a kadar ücretsiz
31 Mayıs 2019 22:32
Türkiye'de geçen yıl 22,1 milyon ton çiğ süt üretildi
31 Mayıs 2019 21:25		 Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini
31 Mayıs 2019 15:08
Çeyrek altın ne kadar?
31 Mayıs 2019 12:44		 Borsa pazartesi günü öğlene kadar açık olacak
31 Mayıs 2019 12:06
Bunları yapın, tatilde yakıt masrafınız %15 azalsın
31 Mayıs 2019 11:50		 'Bilet fiyatlarına tavan fiyat getirilmeli'
31 Mayıs 2019 10:56
Trafiğe 4 ayda 213 bin 541 aracın kaydı yapıldı
31 Mayıs 2019 10:45		 Gram altın 246 lira seviyelerinde
31 Mayıs 2019 10:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:53 - İstanbul'da 4 bin 500 göçmen sınır dışı edildi14:49 - Türk Hava Kuvvetleri personeli, 24 saat göreve hazır14:40 - Menderes Belediyesi'nin 60 işçiyi işten çıkardığı iddia edildi14:38 - AYM'den FETÖ'den tutuklu eski hakimin başvurusuna ret14:28 - İBB plajlarında yaz sezonu açılıyor14:22 - Belediye çalışanını iftara davet edip öldürmüşler14:20 - 'LGS'de sayısal zorladı'14:11 - LGS sorunsuz tamamlandı14:08 - Bakanlıktan deterjan kullanımı uyarısı13:53 - Zabıt katibinden güvenlik görevlisine telsizde evlenme teklifi
13:45 - Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı13:34 - Türkiye'nin en büyük istihdam buluşması gerçekleşti13:31 - Irak'ın kuzeyine hava harekatında PKK hedefleri vuruldu13:26 - Çanakkale iskelelerinde tatilci yoğunluğu başladı13:22 - 'Millet İttifakı'nın gereğini yapmaya devam ediyoruz'13:16 - Sahte polis çetesi çökertildi13:08 - Teröristlere yardım eden 2 şüpheli tutuklandı13:03 - THY, seçim için bilet değişimi tarihini uzattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin yaz dönemi seminer programı ve konuları belli oldu
İstanbul'da rüzgar Yıldırım'a döndü
Polisler, bu bayramda da çalışacak
Türkiye-İran sınırında teröristlerle çatışma: 2 şehit
Bir bedellinin günlüğü
İstanbul Büyükşehir 22 yıllık yasağı kaldırdı
Yıldırım, Hamdi Topçu'nun eleştirilerini cevapladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi
ÖSYM'den YKS'ye gireceklere uyarı
Bakan Berat Albayrak'ın iletişim danışmanı belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dadaloğlu 1
Samsun gençlik festivali 2
aşık oldum 1
ekrem imamoğlu 7
telafi 2
eşini aldatan kadın 3
temmuz zammı 5
oyun bağımlılığı 1
Platonik aşk 10
eşini aldatan erkek 2
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Türk Kızılayı Sağlık Uzmanı Alım İlanı
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam