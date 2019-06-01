Türkiye'nin en büyük istihdam buluşması gerçekleşti

BTSO'nun istihdam seferberliği kapsamında İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü birlikte düzenlediği işçi işveren buluşması 25 firmanın katılımıyla tamamlandı. Etkinlikte firmalar 10 bin açık iş pozisyonu için talep topladı. BTSO Altıparmak Temsilcilik Binası'nda düzenlenen buluşmada firma temsilcileri gün boyunca iş arayanlarla iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

İstihdam buluşmasına gelerek iş başvurusunda bulunan vatandaşlar, "İş görüşmelerim oldukça olumlu geçti. Büyük firmaların tek bir noktada buluşması, bizim işimizi de epey kolaylaştırdı. BTSO tarafından yapılan organizasyonun iş arayanlar için büyük bir fırsat oldu. İstihdam buluşması iş arayanlar için bulunmaz bir nimet. Firmaların insan kaynakları yöneticileri bizlerle yakıdan ilgilendi" diye konuştu.

ş arayanların yanı sıra firmaların insan kaynakları yöneticileri de organizasyondan memnun kaldığını dile getirdi. BTSO ve İŞKUR Bursa İl Müdürlüğüne programdan dolayı teşekkür eden firma yetkilileri, kısa sürede bir çok iş arayanla bİR araya gelebildiklerini söyledi.