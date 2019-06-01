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Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'a karşı Mersin merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 18 şüpheli gözaltına alındı
 01 Haziran 2019 13:45
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Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan çalışmalarda, örgütün kırsal alanda faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştıkları tespit edildi.

Bunun üzerine hareke geçen polis ekipleri, Bursa, Yalova, Ankara ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınırken, şahısların adreslerinde yapılan aramalar da dijital malzemeler ve örgüt dökümanları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyet müdürlüğüne götürülürken, ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
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