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'LGS'de sayısal zorladı'

LGS kapsamındaki merkezi sınava Başkentte katılan öğrencilerin çoğunluğu, ağırlıklı olarak sayısal sorularının kendilerini zorladığını söyledi
 01 Haziran 2019 14:20
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'LGS'de sayısal zorladı'

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava Başkentte katılan öğrencilerin çoğunluğu, ağırlıklı olarak sayısal sorularının kendilerini zorladığını söyledi.

İki bölüm halinde aynı gün uygulanan sınava Ankara İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu'nda giren adaylar, sınav çıkışı duygularını AA muhabirine anlattı.

Öğrenci Umut Güler, "İkinci oturum zordu ama birincisi basitti. Sonuçları bekleyeceğiz." derken, Can Kırlı da "Sınavım geneliyle iyiydi ama sayısalda zorlandım." ifadelerini kullandı.

İlayda Kınacı da, "Sınav iyiydi ama biraz zorladı. En çok sayısalda zorlandım. Sözelden herkes geç çıktı ama sayısalda erken çıkmaya başladılar. Zordu galiba herkes için." sözleriyle sınavı değerlendirdi. "Sözel kolaydı ama sayısal oldukça zordu." diyen Eylül Eyer ise sınav sonucunun iyi gelmesini beklemediğini dile getirdi.

Beyzanur Özbay, sözel bölümün kolay ama sayısal bölümün zor olduğunu belirtirken, annesi Filiz Özbay, "Dışarıda beklemek zordu, dua ettik. İnşallah verdikleri emeğin karşılığını alacaklar. Hepimizin umudu çocuklarımız, gurur duyuyoruz çocuklarımızla." dedi.

Kerem Ay da "Sınav güzeldi ama sayısal biraz zordu. İyi bir Anadolu lisesi bekliyorum." diye konuştu.

- "Bence çok kolaydı"

Sınava katılan adaylardan Kıvanç Özdemir ise genel kanının aksine sayısal sorularının kolay olduğunu söyledi. Özdemir, "Sorular tahmin ettiğimden daha kolaydı. Çok mutluyum. Dün 'hiç yapamayacağım sorular çok zor olacak' diye düşünüyordum ama bence çok kolaydı. Matematikten 4 boşum var, 16 soru yaptım. Umarım hepsi doğrudur." ifadelerini kullandı.

Enes Tolga Şahbaz da "Sınav çok güzeldi, basitti. Zor sorular vardı ama güzeldi. Bana göre sayısal daha basitti, sözel biraz daha zorladı." görüşünü paylaştı.

- "LGS sendromu diye bir şey kalmadı artık"

Bora Sönmez de soruları, "Sözeller kolaydı, fen de gayet iyiydi. Matematikte biraz fazla boşum oldu, bazı sorular için aşırı zor diyebilirim. Onun dışında sınavım gayet iyi geçti. LGS sendromu diye bir şey kalmadı artık." sözleriyle değerlendirdi.

Öğrencinin babası Enver Sönmez de oğluyla beraber ders çalıştıklarını anlatarak, iyi bir sonuç beklediklerini, hayırlısını dilediklerini vurguladı.

Anne Şöhret Sönmez ise "Bu, bir senenin stresiydi. Gerçekten zor bir sene çocuklar için. Çok çalıştılar. Oğlumun bu gece sınava rahat bir şekilde girmesi bizim için büyük bir güzellikti." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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