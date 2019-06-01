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Belediye çalışanını iftara davet edip öldürmüşler

Antalya'da el ve ayaklarını bağladıkları belediye çalışanını, başına poşet geçirip öldürdükleri ileri sürülen 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Kadın şüphelinin iftar bahanesiyle buluştuğu maktulü, yanındaki zanlıların etkisiz hale getirdiği öğrenildi
 01 Haziran 2019 14:22
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Belediye çalışanını iftara davet edip öldürmüşler

Antalya'da kayıp olduğu gerekçesiyle aranan kişinin cesedine ulaşılmasının ardından 1'i kadın 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa Belediyesinde çalışan ve 8 gündür aranan 3 çocuk babası Halit Yılmaz'ın, Antalya-Korkuteli yolu Cehennem Deresi mevkisinde dün cesedinin bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yılmaz'ın en son görüştüğü kişileri tespit eden ekipler, çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Toplanan delillerin ardından Muhammet Y, eşi Zülfiye Y. ile Şükrüllah T. gözaltına alındı.

Zülfiye Y'nin, 8 gün önce iftar vaktinde Yılmaz'ı telefonla arayarak, "Gel birlikte iftar yapalım" diye davet ettiği, buluşma noktasına gelen maktulün, Muhammet Y. ve Şükrüllah T. tarafından etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

Şüphelilerin, Korkuteli ilçesine götürdükleri Yılmaz'ın başına poşet geçirip, el ve ayaklarını bağladıktan sonra boğarak öldürdükleri iddia edildi.
Anadolu Ajansı
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