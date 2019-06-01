Belediye çalışanını iftara davet edip öldürmüşler
|01 Haziran 2019 14:22
|Yazdır
Antalya'da kayıp olduğu gerekçesiyle aranan kişinin cesedine ulaşılmasının ardından 1'i kadın 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa Belediyesinde çalışan ve 8 gündür aranan 3 çocuk babası Halit Yılmaz'ın, Antalya-Korkuteli yolu Cehennem Deresi mevkisinde dün cesedinin bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.
Yılmaz'ın en son görüştüğü kişileri tespit eden ekipler, çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Toplanan delillerin ardından Muhammet Y, eşi Zülfiye Y. ile Şükrüllah T. gözaltına alındı.
Zülfiye Y'nin, 8 gün önce iftar vaktinde Yılmaz'ı telefonla arayarak, "Gel birlikte iftar yapalım" diye davet ettiği, buluşma noktasına gelen maktulün, Muhammet Y. ve Şükrüllah T. tarafından etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.
Şüphelilerin, Korkuteli ilçesine götürdükleri Yılmaz'ın başına poşet geçirip, el ve ayaklarını bağladıktan sonra boğarak öldürdükleri iddia edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sahte polis çetesi çökertildi
01 Haziran 2019 13:16
|Askerini miğferle öldüren astsubay, kripto çıktı
01 Haziran 2019 12:17
|Güvenlik kamerası sayesinde 22 ay sonra tahliye ve beraat
01 Haziran 2019 11:23
|Van'da bir asker silah kazasında şehit oldu
01 Haziran 2019 11:17
|İşçileri taşıyan aracın geçişi sırasındaki patlamada 1 ölü
01 Haziran 2019 11:12
|İmece usulü toplanan parayla intihardan vazgeçirildi
01 Haziran 2019 10:27
|Motosikletli maganda tek tekerlek üzerinde polise yakalandı
01 Haziran 2019 10:05
|Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla mağaza soydular
01 Haziran 2019 08:14
|Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı
31 Mayıs 2019 20:30
|Öğrenci servisinin freni patladı: 15 öğrenci yaralı
31 Mayıs 2019 20:20