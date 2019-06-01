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Menderes Belediyesi'nin 60 işçiyi işten çıkardığı iddia edildi

Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek: Şu an elimize gelen bilgilere göre Menderes Belediyesinde 60 işçinin iş akitleri sonlandırılmış durumda
 01 Haziran 2019 14:40
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Menderes Belediyesi'nin 60 işçiyi işten çıkardığı iddia edildi

Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, Menderes Belediyesinde 60 işçinin iş akitlerinin sonlandırıldığını belirterek bayram öncesi mağdur edilen kişilerin işlerine iade edilmesini beklediklerini söyledi.

Menderes Belediyesinden çıkarılan bir grup işçi, kendileriyle aynı durumda olan ve hasta babasıyla yatağa bağımlı dedesine bakarak zor şartlarda yaşayan arkadaşları Burcu Akyol'u evinde ziyaret etti.

Ziyarette gazetecilere açıklama yapan Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, 31 Mart seçimleri sonrası Türkiye genelinde belediyelerden işçi çıkarma sıkıntılarının yaşandığını ifade etti.

Menderes Belediyesinde de göreve gelen yeni yönetimin işçilere önce sendikalarından istifa etmeleri yönünde baskı yaptığını, daha sonra da haksız gerekçelerle işten çıkardığını savunan Gültekin, şöyle konuştu:

"Belediye yetkililerine işçilerin işe iadelerine ilişkin talepleri ilettik. Maalesef şu ana kadar olumlu bir geri dönüş alamadık. İşsizlik maaşından da faydalanamayan bu arkadaşlarımız bayram öncesi beş kuruşsuz kalmış durumdalar. Evlerini geçindiren bu insanlar şu anda evlerine ekmek götüremeyecek durumdalar. Burcu Akyol örneğinde olduğu gibi çok zor şartlarda hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Şu an elimize gelen bilgilere göre Menderes Belediyesinde 60 işçinin iş akitleri sonlandırılmış durumda. Bu işçilerin işlerine iade edilmelerini ve mevcut işlerine devam etmelerini istiyoruz."

- "Kılıçdaroğlu'nun sözleri"

Menderes Belediyesinde CHP adayının göreve geldiğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim öncesi "hiçbir işçi işinden edilmeyecek" sözünü verdiğini hatırlatan Şimşek, "Ama sözlerinin arkasında durmadılar. Samimiyetsiz bir tavır içinde olduklarını aslında bütün Türkiye görmüş oldu." dedi.

Develi Mahallesi'ndeki iki odalı evde hayatını sürdüren Burcu Akyol ise evin tek geçim kaynağı olan belediyedeki işinden atılınca hayatlarının karardığını belirtti.

Avukatı aracılığıyla yasal yollardan hakkını aramak için girişim başlattıklarını ifade eden Akyol, ise şöyle konuştu:

"Bunları Allah'a havale ediyorum çünkü vicdanı olan insan gerçekten bunu yapmaz. Seçim öncesi işten çıkarmayacakları vaatlerinde bulunmuşlardı. Bakmakla yükümlü olduğum babam ve alzaymır hastası yatalak dedem var. Tek geçim kaynağım belediye idi. İnsanları araştırıp sormadan hemen kapının önüne koymak değildir vicdan. Bayram öncesi bizi işten çıkararak seçim öncesi kendi verdiği sözü çiğneyen böyle bir başkana diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Onu vicdanıyla baş başa bırakıyorum."

Baba Mehmet Akyol da kızının işten çıkarılmasından duyduğu üzüntü nedeniyle gözyaşı döktü.

İşten çıkarılan işçilerden Mustafa Tekgül ise belediyede formen olarak çalıştığını ancak yerel seçimler sonrası yeni gelen yönetimin öncelikle unvan değişikliği ile maaşını düşürmek istediğini, bunu kabul etmediği için de iş akdini sonlandırdığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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