1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da 4 bin 500 göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başakşehir'de muhtarlarla buluştu. Soylu, "İstanbul'da 2018'de yakalanan ve deport edilen kaçak göçmen sayısı 4 bin 500 kişiydi, bu yılın daha yarısına gelmeden şu anda 10 bin rakamına ulaştık" dedi
 01 Haziran 2019 14:53
Yazdır
İstanbul'da 4 bin 500 göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başakşehir'de bir otelde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi alınan trafik önlemleriyle ilgili, "Esas itibariyle bu bayramlardaki tedbirlerimizin iki yönü oluyor. Birincisi bayram trafiğinde kazaları azaltmaya uğraşıyoruz. İkincisi trafik meselesiyle ilgili bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Her bayram bir öncekine göre olumlu azalışlar elde ediyoruz. 31 Mayıs - 10 Haziran 2019 tarihlerini kapsayan 11 günde karayollarında alınacak güvenlik önlemlerinden bazıları; toplam 101 bin 223 trafik ekibi ve timi ve 184 bin 825 trafik personeli görevli olacak. Günlük ortalama; emniyet ve jandarmadan 9 bin 202 trafik ekibi ve timi, 16 bin 802 trafik personeli sahada olacak. Bu bayramda da kırmızı düdük kampanyasına devam edilecek olup dağıtılacak kırmızı düdüğe ek olarak bir de trafik karnesi verilecektir. Bu karneler ile çocuklar araç kullanan anne ve babalarını trafikte uydukları ya da uymadıkları kurallara göre değerlendirecek ve notlar verecektir" dedi.

Kaçak göçmen ve düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Soylu, "İstanbul'da 2018'de yakalanan ve deport edilen kaçak göçmen sayısı 4 bin 500 kişiydi, bu yılın daha yarısına gelmeden şu anda 10 bin rakamına ulaştık. Tüm Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir. Suriyelilerden de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin kişi geri dönmüştür. Uyuşturucu konusunda yüzde 70 civarında bütün muhtarlarımız bir mesafe aldığımızı düşünüyor ama buna bitti diyemeyiz. Uyuşturucu ile mücadelenin geneline baktığımız zaman oldukça büyük başarılar elde ediyoruz. Uyuşturucu tehdidi hem madde bağımlılığı noktasında bize yöneliyor, hem de terörün finansmanı noktasında bize yöneliyor. Bakın İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarımızı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 38 oranında arttırdık. Türkiye genelinde de ayni dönemde yüzde 25 oranında bir operasyon artışı gerçekleştirdik. Yılbaşından bugüne kadar Türkiye çapında uyuşturucu suçlarından son güncel rakamla 9 bin 815 kişiyi tutukladık. Yani sahayı ciddi şekilde baskılıyoruz ve bu mücadelede belediyelerimizi, yerel yönetimlerimizi yanımızda görmekten çok mutlu oluyoruz. Çünkü bu bir milli meseledir, çoluk çocuğumuzla ilgili bir meseledir. Dolayısıyla herkesin katkısını bekliyoruz" diye konuştu.

İstanbul'un asayiş ve güvenliği noktasında atılan adımlardan bahseden Soylu, "Türkiye'de toplam 21 bin bekçi var. Bunun yüzde 20'si, 4 bin 34'ü İstanbul'da. Şimdi bin 200 bekçi daha vereceğiz. 2-3 gün önce mezun ettiğimiz 2 bin 500 polisin de 2 binini İstanbul'a veriyoruz. 3 bin polisi daha ağustos sonu itibariyle veriyoruz. 5 bin polis. 2 bin polisi de Allah nasip ederse aralık sonu alacağımız polislerden vereceğiz. İstanbul tarihinde ilk defa 55 binin üzerinde bir polise çıkmış olacak" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Millet İttifakı'nın gereğini yapmaya devam ediyoruz'
01 Haziran 2019 13:22		 3 ilçe ve bir beldede yarın sandık kurulacak
01 Haziran 2019 12:48
Liderlerin bayram programı belli oldu
01 Haziran 2019 12:29		 Bakan Berat Albayrak'ın iletişim danışmanı belli oldu
01 Haziran 2019 11:38
Yıldırım, Hamdi Topçu'nun eleştirilerini cevapladı
01 Haziran 2019 10:55		 Belediye borçlarına 4 ay kesinti olmayacak
01 Haziran 2019 09:12
Bakan Soylu, Bolu'da trafik tedbirlerini denetledi
01 Haziran 2019 07:45		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi
01 Haziran 2019 07:43
İstanbul'da rüzgar Yıldırım'a döndü
01 Haziran 2019 07:30		 Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ve Merkezi Yönetmeliği
01 Haziran 2019 05:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:53 - İstanbul'da 4 bin 500 göçmen sınır dışı edildi14:49 - Türk Hava Kuvvetleri personeli, 24 saat göreve hazır14:40 - Menderes Belediyesi'nin 60 işçiyi işten çıkardığı iddia edildi14:38 - AYM'den FETÖ'den tutuklu eski hakimin başvurusuna ret14:28 - İBB plajlarında yaz sezonu açılıyor14:22 - Belediye çalışanını iftara davet edip öldürmüşler14:20 - 'LGS'de sayısal zorladı'14:11 - LGS sorunsuz tamamlandı14:08 - Bakanlıktan deterjan kullanımı uyarısı13:53 - Zabıt katibinden güvenlik görevlisine telsizde evlenme teklifi
13:45 - Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı13:34 - Türkiye'nin en büyük istihdam buluşması gerçekleşti13:31 - Irak'ın kuzeyine hava harekatında PKK hedefleri vuruldu13:26 - Çanakkale iskelelerinde tatilci yoğunluğu başladı13:22 - 'Millet İttifakı'nın gereğini yapmaya devam ediyoruz'13:16 - Sahte polis çetesi çökertildi13:08 - Teröristlere yardım eden 2 şüpheli tutuklandı13:03 - THY, seçim için bilet değişimi tarihini uzattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin yaz dönemi seminer programı ve konuları belli oldu
İstanbul'da rüzgar Yıldırım'a döndü
Polisler, bu bayramda da çalışacak
Türkiye-İran sınırında teröristlerle çatışma: 2 şehit
Bir bedellinin günlüğü
İstanbul Büyükşehir 22 yıllık yasağı kaldırdı
Yıldırım, Hamdi Topçu'nun eleştirilerini cevapladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi
ÖSYM'den YKS'ye gireceklere uyarı
Bakan Berat Albayrak'ın iletişim danışmanı belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cüneyt arkının bitmeyen mermisi 3
son bakış 4
pişmanlıklarımız 4
Nintendo 2
Samsun gençlik festivali 2
Sezen Aksu 2
2019 nba finalleri 3
yılmaz erdoğan 1
editörü gömmek 7
abdullah avcı'nın beşiktaşla anlaşması 5
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Türk Kızılayı Sağlık Uzmanı Alım İlanı
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam