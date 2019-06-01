Yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerindeki doktor yaptı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi, gezi amacıyla ilçeye gelen kadın doktorun ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı
|01 Haziran 2019 15:06
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 66 LM 638 plakalı otomobil ile 34 BYZ 491 plakalı otomobil Midyat kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan Mazlum D, 34 BYZ 491 plakalı otomobilde sıkıştı.
Yaralıya ilk müdahale, gezi amacıyla ilçeye gelen kadın doktor tarafından yapıldı.
İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan Mazlum D, 112 Acil Servis ekibince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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