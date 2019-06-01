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Kimliğini unutunca çaresizce babasını bekledi

Türkiye geneli düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için nüfus cüzdanını evde unutan Berat Şalvan isimli öğrenci 30 dakika boyunca babasını çaresizce bekledi.
 01 Haziran 2019 15:16
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Kimliğini unutunca çaresizce babasını bekledi

Türkiye geneli düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için nüfus cüzdanını evde unutan Berat Şalvan isimli öğrenci 30 dakika boyunca babasını çaresizce bekledi.

Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da LGS maratonunun birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Kentte 8. sınıftan mezun olacak 22 bin 383 öğrenciden 68 okulda bin 83 derslikte 20 bin 54 öğrenci sınava girdi. Sabahın erken saatlerinde velileriyle sınav olacakları okula gelen öğrenciler, saat 09.00 itibariyle okula alınmaya başlandı. Saat 09.30'da başlayan sınavda 15 dakika sonra gelenler de sınava alındı. Sınava babasıyla birlikte erken gelen Berat Şalvan ise okula giriş esnasında nüfus cüzdanını evde unuttuğunu fark etti. Bu yüzden küçük Berat sınava alınmayınca, babası harekete geçti. Edremit'in Köşk Mahallesi'ndeki evlerine ulaşmak için yola çıkan baba Yusuf Şalvan, küçük Beratı da okulda bıraktı. Babasını çaresizce bekleyen küçük Berat'ın durumu ise yürek burktu. Sınavın başlamasıyla iyice endişelenen Berat, babasının 09.45'te okula gelmesiyle büyük bir sevinç yaşadı. Babasıyla birlikte okula koşan Berat, sınav görevlilerince içeri alınması babasına rahat bir nefes aldırttı.

"Ben çocuğum için her şey yaparım"

İHA muhabirine konuşan baba Yusuf Şalvan, çocuğu için her şeyi yapacağını belirtti. Yaklaşık 30 kilometrelik yolu büyük bir endişeyle gidip geldiğini ancak başardığını ifade eden baba Şalvan, "Sınav için okula erkenden geldik. Çocuk kimliğini evde unutmuş. Bende yarım saat içinde gidip o kimliği alıp getirdim. Bunun için de yaklaşık 30 kilometre yol kat ettim. Çocuk emek vermiş ve sonuna gelmiş, kimliğini evde unutmuş. Bu çok zor bir durumdur. Bir taraftan çocuğumun kimliğini, bir taraftan burada yalnız bıraktığımı düşündüm. Ben çocuğum için her şey yaparım" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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