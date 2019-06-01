1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

LGS'ye hastanede girdi

Sivas'ta binlerce öğrenci Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) ter dökerken, aileleri de okul bahçelerinde çocukları için dua etti. Gürün ilçesinde yaşayan ve apandisit ameliyatı olan 8'inci sınıf öğrencisi Sefa Bozkaya ise sınava hastanede girdi.
 01 Haziran 2019 15:39
Yazdır
LGS'ye hastanede girdi

Sivas'ta binlerce öğrenci Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) ter dökerken, aileleri de okul bahçelerinde çocukları için dua etti. Gürün ilçesinde yaşayan ve apandisit ameliyatı olan 8'inci sınıf öğrencisi Sefa Bozkaya ise sınava hastanede girdi.

Türkiye genelinde çok sayıda 8'inci sınıf öğrencisi, 'nitelikli' liseye yerleşebilmek için LGS'ye katıldı. Adaylar arasında yer alan liseli Sefa Bozkaya ise sınav heyecanını tedavi gördüğü hastanede yaşadı. Gürün Suçatı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Sefa Bozkaya, yaklaşık 1 hafta önce karın ağrısı şikayetiyle Gürün Devlet Hastanesine başvurdu. Apandisit teşhisi konulan Bozkaya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada ameliyat edilen Bozkaya, Çocuk Cerrahisi Polikliniğinde tedaviye alındı. Bozkaya, Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaat ederek, bugünkü LGS'ye girmek istediğini söyledi. Öğrencinin talebini değerlendiren Milli Eğitim Müdürlüğü hastane ortamında sınav salonu oluşturulması durumunda sınavı yapabileceğini beyan etti. Hastanedeki dersliği sınav salonuna dönüştürülmesiyle Bozkaya, sınava girdi. Apandisit ameliyatı olan Bozkaya, hastanedeki sınav salonunda sınava girmenin heyecanını yaşadığını belirterek, "Daha bir değişik, daha bir heyecanlı oldu" dedi.

Sınav gözetmeni Murat Öztekin ise öğrencinin kendilerine müracaat ederek sınava girmek zorunda olduğunu beyan ettiğini ifade etti. Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendirmesi üzerine öğrencinin sınavını yaptıklarını dile getiren Öztekin, "Bizde geldik Sefa'nın sınavını yapacağız, hiçbir sıkıntımız yok. Üniversite yönetimine böyle bir imkan verdiği için ve kolaylık sağladığı için teşekkür ediyoruz. Öğrencimize başarılar diliyoruz" diye konuştu.

İki bölümde gerçekleştirilecek LGS'de ilk oturum saat 09.30'da başlayıp, 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise 11.30'da başlayıp, 12.30'da tamamlanacak. Önceki sınavlarda öğrencilerin mağdur olmasına neden olan 15 dakika kuralı ise LGS'de uygulanmadı. Öğrenciler sınavda soruları çözmeye çalışırken, okul bahçelerini dolduran aileleri de heyecanla bekledi. Bazı veliler de Kuran okuyarak çocuklarının başarısı için dua etti.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Samsun Valisi 'drone' ile trafiği denetledi
01 Haziran 2019 16:09		 Etik Kurul, çocuklar için 15 hikaye kitabı yayımladı
01 Haziran 2019 15:49
Bursa'da ulaşıma Bayramda yüzde 50 indirim
01 Haziran 2019 15:36		 Ankara YHT Garı'nda bayram yoğunluğu
01 Haziran 2019 15:33
Taahhüt edilmesine rağmen müşterinin konaklatılmamasına ceza
01 Haziran 2019 12:00		 'Türkiye Huzur ve Trafik' uygulamasında bin 604 araca men
01 Haziran 2019 11:14
İstanbul Büyükşehir 22 yıllık yasağı kaldırdı
01 Haziran 2019 10:36		 TOKİ'den işyeri ve konut satışı
01 Haziran 2019 10:30
Boşta olan noterliklerin listesi duyuruldu
01 Haziran 2019 09:51		 Sağlık Bakanlığı'ndan bayram genelgesi
01 Haziran 2019 09:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin yaz dönemi seminer programı ve konuları belli oldu
İstanbul'da rüzgar Yıldırım'a döndü
Polisler, bu bayramda da çalışacak
Türkiye-İran sınırında teröristlerle çatışma: 2 şehit
Bir bedellinin günlüğü
İstanbul Büyükşehir 22 yıllık yasağı kaldırdı
Yıldırım, Hamdi Topçu'nun eleştirilerini cevapladı
ÖSYM'den YKS'ye gireceklere uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi
Bakan Berat Albayrak'ın iletişim danışmanı belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kitap kulübü 2
Semiha berksoy 1
kawhi leonard 2
editörü gömmek 7
sayılı gün çabuk geçer 4
pişmanlıklarımız 4
dini konuşmalarda araya arapça sokuşturulması 2
sana mı soracağım 3
tolga ciğerci 1
aşırtma gol 2
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Türk Kızılayı Sağlık Uzmanı Alım İlanı
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam