LGS'ye hastanede girdi

Sivas'ta binlerce öğrenci Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) ter dökerken, aileleri de okul bahçelerinde çocukları için dua etti. Gürün ilçesinde yaşayan ve apandisit ameliyatı olan 8'inci sınıf öğrencisi Sefa Bozkaya ise sınava hastanede girdi.

Türkiye genelinde çok sayıda 8'inci sınıf öğrencisi, 'nitelikli' liseye yerleşebilmek için LGS'ye katıldı. Adaylar arasında yer alan liseli Sefa Bozkaya ise sınav heyecanını tedavi gördüğü hastanede yaşadı. Gürün Suçatı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Sefa Bozkaya, yaklaşık 1 hafta önce karın ağrısı şikayetiyle Gürün Devlet Hastanesine başvurdu. Apandisit teşhisi konulan Bozkaya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada ameliyat edilen Bozkaya, Çocuk Cerrahisi Polikliniğinde tedaviye alındı. Bozkaya, Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaat ederek, bugünkü LGS'ye girmek istediğini söyledi. Öğrencinin talebini değerlendiren Milli Eğitim Müdürlüğü hastane ortamında sınav salonu oluşturulması durumunda sınavı yapabileceğini beyan etti. Hastanedeki dersliği sınav salonuna dönüştürülmesiyle Bozkaya, sınava girdi. Apandisit ameliyatı olan Bozkaya, hastanedeki sınav salonunda sınava girmenin heyecanını yaşadığını belirterek, "Daha bir değişik, daha bir heyecanlı oldu" dedi.

Sınav gözetmeni Murat Öztekin ise öğrencinin kendilerine müracaat ederek sınava girmek zorunda olduğunu beyan ettiğini ifade etti. Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendirmesi üzerine öğrencinin sınavını yaptıklarını dile getiren Öztekin, "Bizde geldik Sefa'nın sınavını yapacağız, hiçbir sıkıntımız yok. Üniversite yönetimine böyle bir imkan verdiği için ve kolaylık sağladığı için teşekkür ediyoruz. Öğrencimize başarılar diliyoruz" diye konuştu.

İki bölümde gerçekleştirilecek LGS'de ilk oturum saat 09.30'da başlayıp, 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise 11.30'da başlayıp, 12.30'da tamamlanacak. Önceki sınavlarda öğrencilerin mağdur olmasına neden olan 15 dakika kuralı ise LGS'de uygulanmadı. Öğrenciler sınavda soruları çözmeye çalışırken, okul bahçelerini dolduran aileleri de heyecanla bekledi. Bazı veliler de Kuran okuyarak çocuklarının başarısı için dua etti.