Kimliğini unutan öğrenci için veliler seferber oldu
Zonguldak'ta, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) kimliğini evde unutarak gelen kız öğrenci sınava alınmayınca gözyaşlarına boğuldu.
|01 Haziran 2019 15:42
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Zonguldak'ta, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) kimliğini evde unutarak gelen kız öğrenci sınava alınmayınca gözyaşlarına boğuldu. Okul önünde bekleyen veliler, öğrenciyi hızla nüfus müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi almasını sağladı. Genç kız, kapıların kapanmasına dakikalar kala sınava yetiştirildi.
Liselere giriş sınavında Zonguldak merkez ve ilçelerinde toplam 5 bin 963 öğrenci sınava girdi. 22 okul ve 321 salonda yapılan sınava girecek öğrenciler, sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte okulların önünde toplandı. Öğrenciler, sınav saatinin yaklaşmasıyla okul girişlerinde yapılan kontrollerin ardından salonlara alındı.Zonguldak Mesleki ve Teknik Lisesi'nde 09.30?da başlayacak sınava girmek için saat 09.20 sıralarında gelen kız öğrenci, nüfus cüzdanını evinde unuttuğu için okula alınmadı. Gözyaşlarına boğulan öğrenci için okul önünde bekleyen veliler seferber oldu. Öğrencinin ailesine ulaşamayan veliler, okul yönetimiyle görüştü. Okul müdürü Muhammet Yıldız, yetkilileri arayarak öğrencinin durumunu anlattı. Yıldız, nüfus müdürlüğünden geçici kimlik belgesi alınması durumunda öğrencinin sınava alınabileceğini söyledi. Bunun üzerine okul önünde bekleyen velilerden Baykal Güngör ve Umut Kılıç, kendi araçlarıyla öğrenciyi okulun yakınında bulunan Zonguldak Valiliği Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü.
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