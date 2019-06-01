Etik Kurul, çocuklar için 15 hikaye kitabı yayımladı
Kamu Görevlileri Etik Kurulu, çocuklara yönelik olarak, etik değerlerin öğretilmesi amacıyla hikaye kitapları yayımladı
|01 Haziran 2019 15:49
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Kamu Görevlileri Etik Kurulu, etik değerlerin çocuklara öğretilebilmesi amacıyla, hikaye kitapları hazırladı.
Yayımlanan kitapların isimleri şu şekilde:
Kodlama, Benim Kahramanlarım, Milli Park Heyecanı, Kelebek Etkisi, Çatlak Kova, Kötü Şaka, Sevgimi Korkutma, Ben Hangi Gruptayım, Dersimi Otobüs Yolculuğu, Hangisini Seçmeliyim?, Kapanmayan Kapı, Kırık Vazo, Nereye Geldik Biz, Yardım Kolisi, Zor Karar
Animasyonlu şekilde hazırlanan bu hikaye kitapları pdf formatında okunabilmektedir.
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