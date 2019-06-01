1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tokat'a şehit ateşi düştü

Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Alıcı'nın Tokat'taki ailesi acı haberi tarlada çalışırken öğrendi.
 01 Haziran 2019 15:53
Yazdır
Tokat'a şehit ateşi düştü

Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Alıcı'nın Tokat'taki ailesi acı haberi tarlada çalışırken öğrendi.

Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik görevlilerinin teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken, 8 asker de yaralandı. Şehitlerden Uzman Çavuş İbrahim Alıcı'nın Tokat'ın Erbaa ilçesinde bağlı Kuz köyde ikamet eden ailesine acı haber verildi.

Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan ile askeri yetkililer tarafından şehidin köyde yaşayan babası Bekir Alıcı ile annesi Yeter Alıcı'ya şehadet haberi tarlada çalışırken verildi. Bekar olan Alıcı'nın anne ve babası Kaymakam Karacan, tarafından köyden ilçe merkezine getirilmesi için makam aracına bindirildi. Şehidin cenazesinin pazar günü köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rektör, öğrencilerin sahur davetini geri çevirmedi
01 Haziran 2019 16:21		 Prof. Dr. Bülent Görenek'e uluslararası görev
01 Haziran 2019 16:17
1 dakika geciktiği için sınava alınmadı
01 Haziran 2019 15:45		 Kimliğini unutan öğrenci için veliler seferber oldu
01 Haziran 2019 15:42
Gizli hayırsever bakkalın veresiye defterini satın aldı
01 Haziran 2019 15:26		 Bayram iznine gelecekti, şehit oldu
01 Haziran 2019 15:22
Kimliğini unutunca çaresizce babasını bekledi
01 Haziran 2019 15:16		 Şanlıurfa'da trafik kazası: 10 yaralı
01 Haziran 2019 15:10
Yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerindeki doktor yaptı
01 Haziran 2019 15:06		 Türk Hava Kuvvetleri personeli, 24 saat göreve hazır
01 Haziran 2019 14:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin yaz dönemi seminer programı ve konuları belli oldu
İstanbul'da rüzgar Yıldırım'a döndü
Polisler, bu bayramda da çalışacak
Türkiye-İran sınırında teröristlerle çatışma: 2 şehit
Bir bedellinin günlüğü
İstanbul Büyükşehir 22 yıllık yasağı kaldırdı
Yıldırım, Hamdi Topçu'nun eleştirilerini cevapladı
ÖSYM'den YKS'ye gireceklere uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi
Bakan Berat Albayrak'ın iletişim danışmanı belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sezen Aksu 2
ilhan irem 3
Dadaloğlu 1
hayal kırıklığı 2
tolga ciğerci 1
dini konuşmalarda araya arapça sokuşturulması 2
110110 0101110 2
tebessüm 2
Antonio conte 2
abdullah avcı'nın beşiktaşla anlaşması 4
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Türk Kızılayı Sağlık Uzmanı Alım İlanı
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam