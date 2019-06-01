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'Öğrenciler, tercihlerine göre okulları ziyaret etmeli'

Öğrencilerin sınavdan sonraki süreçte neler yapması gerektiği konusunda açıklama yapan Çıplak, "Milli Eğitim Bakanlığı daha önce 24 Haziran'da sonuçların açıklanacağını duyurmuştu. Öğrenciler ilk önce iyi dinlenecekler. Daha sonrasında yavaş yavaş tercihlerine göre okulları ziyaret etmesi lazım.
 01 Haziran 2019 15:57
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'Öğrenciler, tercihlerine göre okulları ziyaret etmeli'

LGS sonrası tercih konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulunan Erdem Çıplak, "Tercihlerine göre okulları ziyaret etmesi lazım. Bunu yaparken dikkat edecekleri önemli noktalar; ileri hangi mesleği seçecekler? Yurtiçinde mi yurtdışında mı okuyacaklar? Hangi tip okulda hangi beceriler donatılmak istiyorlar? Buna göre kendileri tam anlamıyla organize edip okulları ziyaret etmeleri önemli" dedi.

Mektebim Okulları Eğitim Direktörü Erdem Çıplak, LGS sınavına giren öğrencilere tercih konusunda uyarılarda bulundu. Çıplak, öğrencilerin tercih edecekleri okulları ziyaret etmelerinde ve o okul hakkında bilgi almalarında fayda olacağını belirtirken, hangi beceri ile donatılmak isteniliyorsa ona göre okul seçmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Ayrıca Çıplak, öğrencilerin mümkün olduğu kadar yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak tercihler yapmaları gerektiğini söyledi.

Düzenli olarak sınav yapan kurum olduklarını belirten Erdem Çıplak, "Her hafta sınav yaparak çocuklarımıza değerlendirmeler yapmıştık. Öğrencilerimiz sınavda herhangi farklılık görmediklerini söylediler. Öğrencilerimiz, bizim sorduğumuz sorulara paralel sorularla karşılaştıklarını ve rahat şekilde çözdüklerini söyledi. Burada matematik ile fen bilgisine dikkat etmek lazım. Genel itibariyle geçen seneden biraz farklı, öğrencilerin biraz daha yapabilecekleri sınavla karşılaştıklarını düşünüyoruz. Bunları, öğrencilerimizden gelen bilgiler doğrultusunda paylaşıyoruz" dedi.

"Öğrenciler, tercihlerine göre okulları ziyaret etmesi lazım"

Öğrencilerin sınavdan sonraki süreçte neler yapması gerektiği konusunda açıklama yapan Çıplak, "Milli Eğitim Bakanlığı daha önce 24 Haziran'da sonuçların açıklanacağını duyurmuştu. Öğrenciler ilk önce iyi dinlenecekler. Daha sonrasında yavaş yavaş tercihlerine göre okulları ziyaret etmesi lazım. Nereyi düşünüyorlarsa, nereyi kazanmak istiyorlarsa, tercihlerinde nereyi en üste yazmak istiyorsa yani hedeflerine göre gidip okulları görmeleri lazım. Bunu yaparken dikkat edecekleri önemli noktalar; ileri hangi mesleği seçecekler? Yurtiçinde mi yurtdışında mı okuyacaklar? Hangi tip okulda hangi beceriler donatılmak istiyorlar? Buna göre kendileri tam anlamıyla organize edip okulları ziyaret etmeleri önemli. Tercih edecekleri okuldaki öğrenciler, müdürler, müdür yardımcıları ve öğretmenlerle görüşmeleri öğrenciler için fayda sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"Mümkün olduğu kadar yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak tercihler yapılmalı"

Çıplak sözlerini şöyle tamamladı: "Artık sınav geçti, rahat olmak lazım. Temiz bir zihinle düşünmek lazım. Zaten kitapçıkları aldıktan sonra da öğrencilerimiz, aşağı yukarı kaç net yapacaklarını göreceklerdir. Sınav açıklandıktan sonra yüzdelik dilimlerini göreceklerdir. Geçen seneki yüzdelik dilimlerle bu seneki yüzdelik dilimleri karşılaştırarak bizim de rehber öğretmenlerimizden destek alabilirler. Okullarımıza gelebilirler ve bizde bu anlamda destek verebiliriz. Mümkün olduğu kadar yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak tercihler yapmaları lazım. Hangi beceri ile donatılmak isteniliyorsa ona göre okul seçmeleri gelecekleri için daha iyi olacaktır".
İhlas Haber Ajansı
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