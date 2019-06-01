Öğrenciler okulda tavuk besliyor, sebze yetiştiriyor
|01 Haziran 2019 16:01
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Ordu'nun Perşembe ilçesindeki bir okulda hayata geçirilen uygulama bahçesi, sebzelerin üretildiği sera ve tavukların beslendiği kümes sayesinde öğrenciler hem eğleniyor hem de tarım yapmayı öğreniyor.
İlçede bulunan Çaka Çaytepe Ortaokulunda hayata geçirilen proje kapsamında, öğrencilerin uygulama yapabildiği uygulama bahçesi, içerisinde sebze ve meyvelerin yetiştirildiği sera yer alıyor. Okul bahçesi sınırları içerisinde yer alan tarım atölyelerde öğrenciler, sebze ve meyve yetiştirmeyi öğreniyor. Okul idarecileri ve öğretmenleri tarafından yapılan kümeste de tavuklar besleniyor. Öğrencilerin tarımı öğrenmelerini hedefleyen proje sayesinde ayrıca, organik olarak yetiştirilen ürünler ve tavuklardan elde edilen yumurtalar ile öğrencilere kahvaltı verilmesi hedefleniyor.
Proje hakkında bilgi veren Çaka Çaytepe Ortaokulu Müdürü Kenan Sayılır, 2023 eğitim vizyonu kapsamında okulda kurdukları atölyelerden birinin de tarım üzerine olduğunu söyledi. Tarım atölyesindeki en büyük hedefin, sofraya gelen ürünlerin nasıl yetiştirildiğini öğrencilere uygulamalı olarak göstermek olduğuna değinen Sayılır, "Bunda da başarılı olduk. Fen bilgisi dersiyle uyumlu olarak öğrenciler çeşitli sebze ve meyvelerin fidelerini toprakla buluşturdular. Öğrencilerimiz her gün ürünlerin yanına giderek onların gelişimini gördüler ve bu olayı çok sevdiler" dedi.
Serada 8 çeşit ürün yetişiyor, tarım bahçesinde 9 adet meyve ağacı büyümeyi bekliyor
Serada yaklaşık 8 çeşit sebze ve meyve üretimi yapıldığını anlatan Müdür Sayılır, "Biber, patlıcan, domates, salatalık, kara lahana, fasulye, çilek, gibi sebze ve meyve yetiştiriyoruz. Dışarıdaki tarım alanımızda ayrıca 9 çeşit meyve ağacımız mevcut. İlk defa sebze ve meyvenin yetiştiğini gören öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz bunların bakımını biz söylemeden yapıyorlar, bu sayede sorumluluk bilinçleri de artıyor" şeklinde konuştu.
Okul bahçesinde kümes, öğrencilerin ilgi odağı oldu, gelecek dönem öğrencilerin kahvaltılarındaki yumurtalar organik olacak
"Tarım atölyemize ek olarak da öğretmen arkadaşlarımız ile birlikte kümes oluşturduk" diyen Müdür Sayılır, "Buradaki amacımız da öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamaktı. İkinci amacımız ise, öğrencilerimizin çoğu taşıma ile geldiği için sabah kahvaltısı yapmıyor. Biz burada uzun bir teneffüs ayarladık. Yaklaşık 25 öğrenci grubumuz kahvaltı yapıyor. Daha önce biz yumurtayı dışarıdan alıyorduk. Burada oluşturduğumuz kümeste bulunan 7 tavuktan elde edilen organik yumurtaları pişirip, öğrencilerimize sabah kahvaltılarında sunmak istiyoruz. Bu en büyük amacımız" diye konuştu.
Öğrenciler ise seradaki ürünleri yetiştirirken eğlenerek öğrendiklerini söyledi. Bazı öğrenciler hayatlarında ilk defa bir sebze ve meyvenin nasıl yetiştiğini yakından gördüğünü söylerken, bazıları ise daha önce tarımla uğraştıklarını anlattı. Okul içerisinde kümesteki tavuklarla yakından ilgilendiklerini söyleyen öğrenciler, eğlenerek tarım öğrendiklerini ifade etti.
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