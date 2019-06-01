Önder öğretmen, ilik nakli bekliyor
|01 Haziran 2019 16:05
|Yazdır
Aydın'da bir buçuk ay önce Lösemi hastalığına yakalanan Beden Eğitimi Öğretmeni Önder Yılmaz (44), kardeşinin iliğiyle tekrar hayata tutunacak.
Aydın'da 23 yıldır aktif olarak B klasman voleybol hakemi olarak görev yapan, Kadıköy Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Önder Yılmaz bir buçuk ay önce lösemi hastalığına yakalanarak sevenlerini üzdü. Yılmaz, hastalığının ortaya çıkmasının ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hematoloji Bölümü'nde tedavi görmeye başladı. Önder öğretmen için uygun ilik arayışına başlanırken, sevindirici haber kardeşinden geldi. İstanbul'da Rehber Öğretmen olarak görev yapan Önder öğretmenin kardeşi Bülent Yılmaz'ın (42), bayram sonrasında ilik nakli için Aydın'a geleceği öğrenildi.
Nisan ayından bu yana devam eden tedavi sürecinin olumlu geçtiği öğrenilen Önder öğretmeni bu zor döneminde sevenleri, öğrencileri ve ailesi yalnız bırakmadı.
En büyük ilacının moral olduğunu dile getiren ve bu zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür eden Önder öğretmen, " Bu destekler olmasaydı ve ben bu kadar yoğun bir ilgi ve sevgiyi görmeseydim her şey daha kötü olabilirdi. Hastaneye yattığım günden itibaren gerçekleşen yoğun bakım süreci sırasında telefon ile iletişim kurmam yasaklandı. Bu zaman zarfında arayanlara eşim bilgi vererek, bana da arayanların selamlarını iletti. Tedavi sürecim boyunca en büyük destekçilerimden birisi olan Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu'na ve değerli ekibine de çok teşekkür ederim. Kendileri, zorlu süreçlerin kolay hale dönüştürülmesi konusundaki uzmanlıkları ile her zaman yanımdaydılar. Birkaç gündür evdeyim ve inşallah bayramdan sonra da kardeşimin donör olması ile ilik nakli olarak hastalığın belini bütünüyle bükmenin ve tam anlamıyla sağlığıma kavuşmanın ümidi içindeyim. En büyük ilacım moral. Kardeşimin desteği, sevenlerimin morali ve hocalarımın emekleriyle zorlu süreci atlatacağıma inanıyorum " dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Müdür yardımcısı, her gün 100 kilometre dolaşıyor!
01 Haziran 2019 15:30
|Öğretmenlerin, iller arası nakil duyurusu yayımladı
31 Mayıs 2019 16:51
|Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarında puanlar neden açıklanmıyor?
31 Mayıs 2019 10:00
|'Teacherman' ile İngilizce öğrenmek 'çocuk işi'
30 Mayıs 2019 23:06
|Elementleri şarkı söyleyerek öğreniyorlar
29 Mayıs 2019 19:57
|Sibel öğretmenden anlamlı hareket
29 Mayıs 2019 19:14
|Otomobiller çarpıştı: 3'ü öğretmen 4 yaralı
29 Mayıs 2019 17:26
|Böyle müdür her okula lazım!
28 Mayıs 2019 23:50
|Beyin kanaması geçiren emekli öğretmen öldü
28 Mayıs 2019 21:32
|Terörden temizlenen Şemdinli'yi kliple tanıttılar
27 Mayıs 2019 23:36