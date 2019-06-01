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Samsun Valisi 'drone' ile trafiği denetledi

Vali Osman Kaymak, Samsun-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğunu drone ile havadan denetledi, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı
 01 Haziran 2019 16:09
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Samsun Valisi 'drone' ile trafiği denetledi

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğunu drone ile havadan denetledi, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Vali Kaymak, Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluk yaşanan Samsun-Ankara kara yolunda drone ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

Trafik polisleriyle sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyaran Kaymak, araç içindeki çocuklara oyuncak hediye etti.

Kaymak, 375 trafik polisinin Samsun-Ankara, Trabzon ve Sinop yolunda denetim yaptığını dile getirdi.

Trafik kazalarının kurallara uyulmaması sonucu genelde sürücülerin hatası nedeniyle yaşandığına işaret eden Kaymak, şöyle devam etti:

"Son yıllarda kara yollarında alınan önlem ve tedbirlerle ölümlü trafik kazalarında önemli oranda azalma yaşanıyor. Bu nedenle 'Bayramda sevdiklerinizle buluşmaya gidiyorsunuz, ailelerine acı haber göndermeyin' diye sürücülerimizi uyarıyoruz. Şu bir gerçek ki trafik kuralları yüzyıllar sonucunda edinilen tecrübeler neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu kuralların hepsinin bir gerekçesi ve nedeni vardır. Kurallara uyulduğunda kaza olmuyor. Genelde kazaların çoğu insan kaynaklı, yani sürücü hatalarıdır."

Kaymak, tatile çıkan ailelerin çocuklarına sürücü seyahat karnesi de verdiklerini, bu karnelere çocukların sürücü anne veya babalarına not vermesini istediklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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