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Rektör, öğrencilerin sahur davetini geri çevirmedi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Kadir Gecesini, kendisini sahura davet eden öğrencilerle birlikte öğrencilerin evinde geçirdi.
 01 Haziran 2019 16:21
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Rektör, öğrencilerin sahur davetini geri çevirmedi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Kadir Gecesini, kendisini sahura davet eden öğrencilerle birlikte öğrencilerin evinde geçirdi.

Sahura Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra ADÜ Genel Sekreteri Baki Aslantaş ve Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut katıldı.

Kadir gecesinin bin aydan daha fazla hayır barındırdığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, böyle bir geceyi öğrencilerle birlikte geçirmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Öğrencilerden gelen daveti geri çevirmek istemediğini söyleyen Aldemir, "Böyle bir davet gelince öğrencilerimi kırmak istemedim. Biz burada onlar için varız. Hem benim için güzel bir anı oldu, hem de öğrencilerim için. Rabbim tekrarlarını nasip etsin, bu vesileyle tüm öğrencilerimin ve personelimin bayramlarını da tebrik ediyorum. Tahsillerini tamamlayıp ülkelerine döndüklerinde yabancı öğrencilerimiz bizim gönüllü kültür elçilerimiz olacak. Hepimiz her gün beş kez aynı kıbleye yönelip aynı safta birbirimize kenetleniyoruz. Aynı peygambere, aynı kitaba, aynı yaratıcıya inanan insanlarız. Önümüz bayram, bayrama kavuşmak kadar, Ramazan ayının ruhuna ve temsil ettiği değerlere münasip yaşamak da çok önemli. Ramazan'ın bize öğrettiği en büyük haslet, sabırdır, hoşgörüdür, saygıdır, nefsimize zor gelse de affetmeyi bilmektir" dedi.

Okudukları üniversitenin rektörünü evlerinde ağırlamanın her öğrenciye nasip olmayacağını belirten ADÜ öğrencileri Uğur Celil (Tıp Fakültesi), Mohammed Aljabrati (Tıp Fakültesi, Yemen Uyruklu), Hmiar Alkabes (Tıp Fakültesi, Yemen Uyruklu), Şuhail Abdubari (Fen Edebiyat Fakültesi, Yemen Uyruklu), Javid Ahmadzai (Tıp Fakültesi, Afganistan Uyruklu) kendilerini kırmayarak geceye katılan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e nezaketinden dolayı teşekkür etti.

Tıp Fakültesi öğrencisi Uğur Celil, yaşadıkları gecenin hayatları boyunca gururla anlatacakları bir anı olduğunu söyleyerek; "Gece boyunca konuştuk, isteklerimizi ve beklentilerimizi anlattık. Hocamız bizi kırmadı, her konuyu titizlikle dinledi ve önerilerde bulundu, bayram sonrası daha geniş katılımlı bir kahvaltı sözü de verdi. Bize zor geçen kendi öğrencilik yıllarını da anlattı. Zorluklar karşısında yılgınlık, bezginlik göstermeden azim ve kararlılıkla gayret göstermenin her kapıyı açan en önemli anahtar olduğunu söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Okudukları üniversitenin rektörünü evlerinde ağırlamanın her öğrenciye nasip olmayacağını belirten ADÜ öğrencileri Uğur Celil (Tıp Fakültesi), Mohammed Aljabrati (Tıp Fakültesi, Yemen Uyruklu), Hmiar Alkabes (Tıp Fakültesi, Yemen Uyruklu), Şuhail Abdubari (Fen Edebiyat Fakültesi, Yemen Uyruklu), Javid Ahmadzai (Tıp Fakültesi, Afganistan Uyruklu) kendilerini kırmayarak geceye katılan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e nezaketinden dolayı teşekkür etti.

Tıp Fakültesi öğrencisi Uğur Celil, yaşadıkları gecenin hayatları boyunca gururla anlatacakları bir anı olduğunu söyleyerek; "Gece boyunca konuştuk, isteklerimizi ve beklentilerimizi anlattık. Hocamız bizi kırmadı, her konuyu titizlikle dinledi ve önerilerde bulundu, bayram sonrası daha geniş katılımlı bir kahvaltı sözü de verdi. Bize zor geçen kendi öğrencilik yıllarını da anlattı. Zorluklar karşısında yılgınlık, bezginlik göstermeden azim ve kararlılıkla gayret göstermenin her kapıyı açan en önemli anahtar olduğunu söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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