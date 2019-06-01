AŞTİ'de Bayram tatili yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar, tatil merkezlerinin ve memleketlerinin yolunu tuttu. Kimi biletini günler öncesinden aldı kimi son güne bırakıp bilet bulamadı. Otobüs firmaları artan talebi karşılamak için ek seferler düzenlese de çoğu vatandaş bilet bulmakta zorlandı.

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Ramazan Bayramı tatili öncesi yoğunluk başladı. 9 günlük bayram tatili için otobüs yolculuğunu tercih edenler Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmalarının önünde ve peronlarda uzun kuyruklar oluştu. Tatilini önceden planlayan vatandaşlar, yola çıkarken biletini son güne bırakan vatandaşlar biletsiz kaldı. Vatandaşlar bayramda artan bilet fiyatlarına ise isyan etti.

Artan talebi ek sefer düzenleyerek çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını söyleyen Firma Yetkilisi Buğra Ceylan, "Bayram öncesi satışlarımız çok yoğun. Yarı yarıya ek sefer düzenledik. Normal taşıdığımızın daha fazlasını taşıyoruz şu anda. Bayram öncesi ve sonrası bilet fiyatları artışta. Bilet bulamayanlar da çok sayıda şu anda. Yolcu durumuna göre ek sefer düzenlemeye çalışıyoruz" dedi.

"Metropoller ve büyükşehirler çok yoğunlukta"

Vatandaşların otobüsleri tercih etmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden başka bir firma yetkilisi ise,"Bayram zamanları işe ilk başladığım 15 yıl öncesinden bu yana hiç değişmedi. Çok yoğunluğuyla geldi. Taleplere cevap vermek konusunda gerçekten zorlanıyoruz. Ek seferler açıyoruz. Yolcularımızı mağdur etmemek adına. Bu seferlerimizi internetten de duyuyoruz. Yine yetiştiremiyoruz. Yine geriye kalan bir kitle oluyor. Fiyat politikasını düşük tutmaya çalışıyoruz uçaklara nazaran. Uçaklar bu dönemde çok çok yüksek. Neredeyse 10 katı. Biz o kadar farkı haya bile edemiyoruz. Metropoller ve büyükşehirler çok yoğunlukta. Bilet bulmayanlar çok ciddi derecede. Yüzde 70 civarında seferlerimizi artırdık. Onlara nazaran yine kalan bir kitle var" diye konuştu.

Bayram tatili için bilet bulamadığını söyleyen İzzet Ekici, "Adana'ya gideceğim bayramda. Biletler normalde 60 liraydı. Şimdi olmuş 160 lira. Yüksek fiyatla olduğu için alamadım ben. Şu an ek dolmuşlar çıkarmışlar onlarla gideceğiz. Onlarda 80 lira" dedi. Önder Önal isimli vatandaş ise, "Kırşehir'e gideceğim. Bilet bulamadım. Ek seferler de dolu. Bekliyoruz. Fiyatlar oldukça yüksek" şeklinde konuştu.

Ailesiyle planladığı tatil için bilet bulamadığını ifade eden Ertan Bilişik, "Bilet bulamadık henüz. Bulmaya çalışıyoruz. Çorum Sungurlu'ya gideceğiz. Bayram fiyatını ikiye katlamışlar. Bilet bulamazsak gidemeyeceğiz. Kalacağız Ankara'da" diye konuştu.