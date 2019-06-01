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Polise bıçakla saldırarak belindeki tabancayı aldı

Konya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Şüphelilerden biri kavgaya müdahale etmeye çalışan polis memuruna bıçakla saldırarak belindeki tabancayı aldı. Diğer polislerin müdahalesiyle şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
 01 Haziran 2019 16:36
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Polise bıçakla saldırarak belindeki tabancayı aldı

Olay, saat 23.30 sıralarında Zafer Meydanı'nda meydana geldi.

İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle iki grup birbirine bıçakla saldırdı. Bu sırada Sinan Yolcu (30) bacağından, Yusuf Gedik (28) ise karnından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, bekçi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırmak için müdahalede bulundu. Bu sırada Sinan Yolcu'nun ağabeyi Ozan Yolcu, elindeki bıçakla bir polise saldırarak belindeki tabancayı aldı.

Diğer polislerin müdahalesiyle Ozan Yolcu ve yanındaki Süleyman Altan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

DHA
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