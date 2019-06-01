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İzmir Büyükşehir, 100 kadın şoförü işe alacak

ESHOT Genel Müdürlüğü, belediyenin İZELMAN şirketi aracılığıyla gerekli şartları taşıyan kadın otobüs şoförlerini istihdam etmek için İŞKUR'a başvuru yaptı
 01 Haziran 2019 17:04
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İzmir Büyükşehir, 100 kadın şoförü işe alacak

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 100 kadın otobüs şoförünü işe alacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ESHOT Genel Müdürlüğü, belediyenin İZELMAN şirketi aracılığıyla gerekli şartları taşıyan 100 kadın otobüs şoförünü istihdam etmek için Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) başvuru yaptı.

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan iş ilanına göre 40 yaşından gün almamış, en az ilköğretim mezunu D sınıfı veya 2016'dan önce alınmış E sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar değerlendirmeye alınacak.

Adaylardan en az 1 yıl deneyime sahip olanlar istihdam edilecek.

Ayrıca 1 yıllık deneyime sahip olmayan adaylar için ise İŞKUR'un "İşbaşı Eğitim Programı"nı başarı ile tamamlayanların istihdamı sağlanacak.

Başvurular, 11 Haziran'da son bulacak ve mail yolu ile yapılabilecek.

Anadolu Ajansı
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