1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul Havalimanı, 5 milyon yolcu sayısını aştı

Geçen ay 35 bin 696 uçağın iniş-kalkış yaptığı İstanbul Havalimanı'nı, 5 milyon 228 bin 447 yolcunun kullandığı duyuruldu
 01 Haziran 2019 17:26
Yazdır
İstanbul Havalimanı, 5 milyon yolcu sayısını aştı

Mayıs ayında 35 bin 696 uçağın iniş-kalkış yaptığı İstanbul Havalimanı'nı toplam 5 milyon 228 bin 447 yolcunun kullandığı bildirildi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, resmi Twitter hesabından geçen ayın yolcu ve uçuş trafik raporunu duyurdu.

Rapora göre, havalimanında geçen ay 17 bin 814 geliş, 17 bin 882 gidiş seferi olmak üzere 35 bin 696 uçuş icra edildi.

Mayıs ayında, havalimanına 2 milyon 591 bin 190 yolcu geliş yaparken, 2 milyon 637 bin 257 yolcu da gidiş seferleriyle seyahat etti. Böylece, toplamda 5 milyon 228 bin 447 yolcu geçen ay İstanbul Havalimanı'nı kullandı.

Aynı dönemde toplam işlenen bagaj sayısı ise 3 milyon 390 bin 583 olarak kaydedildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uber kararı, havalimanı taksicilerini sevindirdi
01 Haziran 2019 17:36		 Antep baklavasında siparişler geri çevriliyor
01 Haziran 2019 17:17
Türkiye'nin en büyük istihdam buluşması gerçekleşti
01 Haziran 2019 13:34		 İstanbul'da mayıs ayında fiyatı en çok artan sektör
01 Haziran 2019 12:19
Otoyollar ve Köprüler 10 haziran'a kadar ücretsiz
31 Mayıs 2019 22:32		 Türkiye'de geçen yıl 22,1 milyon ton çiğ süt üretildi
31 Mayıs 2019 21:25
Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini
31 Mayıs 2019 15:08		 Çeyrek altın ne kadar?
31 Mayıs 2019 12:44
Borsa pazartesi günü öğlene kadar açık olacak
31 Mayıs 2019 12:06		 Bunları yapın, tatilde yakıt masrafınız %15 azalsın
31 Mayıs 2019 11:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin yaz dönemi seminer programı ve konuları belli oldu
İstanbul'da rüzgar Yıldırım'a döndü
Polisler, bu bayramda da çalışacak
Türkiye-İran sınırında teröristlerle çatışma: 2 şehit
Bir bedellinin günlüğü
İstanbul Büyükşehir 22 yıllık yasağı kaldırdı
Yıldırım, Hamdi Topçu'nun eleştirilerini cevapladı
ÖSYM'den YKS'ye gireceklere uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi
Askerini miğferle öldüren astsubay, kripto çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sayılı gün çabuk geçer 4
telafi 2
mabut 1
Semiha berksoy 1
son bakış 4
arefe şerefe günü 3
ilhan irem 4
sana mı soracağım 3
iki bayram arası 1
tolga ciğerci 1
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Türk Kızılayı Sağlık Uzmanı Alım İlanı
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Kestel Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam