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Oğlunun proje ödevi için mini TOMA yaptı

Van'ın Tuşba ilçesindeki oto sanayi sitesinde torna atölyesi bulunan Hüsamettin Gölci, 8'inci sınıf öğrencisi oğlu Eyüp Ensar Gölci'ne proje ödevinde yardımcı olarak mini Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yaptı.
 01 Haziran 2019 17:40
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Oğlunun proje ödevi için mini TOMA yaptı

Van'ın Tuşba ilçesindeki oto sanayi sitesinde torna atölyesi bulunan Hüsamettin Gölci, 8'inci sınıf öğrencisi oğlu Eyüp Ensar Gölci'ne proje ödevinde yardımcı olarak mini Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yaptı. Oğlunun polis araçlarına olan ilgisinden esinlenen Gölci, megafon, su sıkma, siren, ön küreme, barikat küreme, ön cam siperliği gibi tüm detayları bir araya getirerek mini TOMA'yı tasarladı.

Van'da ortaokul öğrencisi Eyüp Ensar Gölci, öğretmenin verdiği proje ödevi için oto sanayi sitesinde torna atölyesi bulunan babası Hüsamettin Gölci ile çalışmaya başladı. Baba Gölci oğlunun polis araçlarına ilgisi nedeniyle mini TOMA yapmaya karar verdi.

Yaklaşık bir hafta kendi atölyesinde oğluyla birlikte sıkı bir şekilde çalışan Hüsamettin Gölci, megafon, su sıkma, siren, ön küreme, barikat küreme, ön cam siperliği gibi tüm detayları bir araya getirerek mini TOMA yaptı. Yaklaşık 2 bin 500 liraya mal olan mini TOMA, görenlerin beğenisini topladı.

Baba Gölci, oğlunun proje ödevi için mini TOMA yaptığını belirterek, "Oğlumun proje ödevi için oğlumun en çok ilgi duyduğu TOMA'dan esinlenerek böyle bir şey yapmaya karar verdim. Bir haftanın sonunda oğlumla birlikte bu aracı yapıp teslim ettik. Bir TOMA'da olması gereken her şey bu mini TOMA'da da mevcut. Megafon ses sistemi, su atma, küreme, ön cam siperliği, siren gibi detaylar bu araçta da bulunuyor. Yaklaşık 20-25 kilo bir ağırlığa sahip ve aküyle çalışıyor. Kablolu kumanda sistemi bulunuyor" dedi.

Eyüp Ensar Gölci ise polis araçlarına ilgi duyduğunu belirterek, "Bu aracı babamla birlikte yaptık. Bir hafta çok uğraştık, bütün özellikleriyle bir mini TOMA yaptık. Bu proje ödevi için öğretmenlerimden tam not aldım, çok mutluyum" diye konuştu.
DHA
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