Validen, şoförlere hız uyarısı

BURDUR Valisi Hasan Şıldak, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunlaşan trafik nedeniyle polis uygulama noktasında şoförlere hız limitlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Vali Hasan Şıldak, beraberinde İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ile Burdur- Antalya karayolu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki noktada yapılan uygulamaya katıldı. Burada bayram tatili dolayısıyla yolculuk yapan şoförlere uyarıcı broşürler veren Vali Hasan Şıldak, hız limitlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Şıldak, 9 günlük bayram tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğu başladığını belirterek, "Trafik akışının düzenli halde yürütülmesi ve kazalara yol açılmaması için il genelinde trafik ve güvenliğe ilişkin tedbirlerimizi aldık. Şu an itibariyle polis sorumluluk bölgemiz olan 219 kilometrelik yol güzergahında ve il merkezinde günlük 2'si motosikletli 25 ekip ve 46 personelimiz görev yapacak. Bayram tatili süresinde de toplam 223 ekip, 19 motosikletli ekip, 443 emniyet personelimiz görev başında olacak" dedi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 313 kilometre karayolu, 1896 kilometre köy yolu güzergahında bayram tatili boyunca 105 ekip ve 210 personelin görev yapacağını aktaran Vali Şıldak, "Amacımız algılanan yakalanma riski duygusunu oluşturmak, trafikteki bütün sürücülerimizi görünür halde bulunan tepe lambaları yanık vaziyetteki ekip otolarımızla duyarlı olmalarını sağlamak ve gerçek yakalanma duygusunu oluşturmaktır" diye konuştu.

İl genelinde denetimlere 4 drone ile destek verildiğini de söyleyen Vali Hasan Şıldak, 2019'un yaya öncelikli trafik yılı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu kampanyamız, kırmızı düdük kampanyamız devam ediyor. Çocuklarımızın sürücü anne ve babalarını uyarmaları için onlara düdük dağıtmaya devam ediyoruz. Yeni başlatılan bir uygulama ile sürücü seyahat karnesi 'Dikkat sizden, notlar bizden' uygulamasını İçişleri Bakanlığımız hayata geçirdi."

VALİ ŞILDAK BUCAK'TA DA SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Vali Hasan Şıldak kent merkezindeki uygulamanın ardından Bucak ilçesine geçerek, Antalya- Burdur karayolu Bölge Trafik İstasyonunda ve Antalya- Isparta Dereboğazı yolundaki jandarma bölgesinde trafik denetimlerine katıldı. Vali Şıldak'a İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Kaymakam Yalçın Sezgin de eşlik etti.

Polisin durdurduğu araç sürücüleriyle konuşan Vali Hasan Şıldak, sürücüleri hız limiti, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı konularında uyardı. Araçta bulunan çocuklara sürücü seyahat karnesi, cetvel ve broşür dağıtan Vali Şıldak, bayram tatili dolayısıyla Antalya- Burdur karayolunda diğer günlere oranla yüzde 50'nin üzerinde trafik akışının arttığını söyledi.

Vali Şıldak, "İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ilimiz genelinde trafik akışının düzenli olması ve kazaların önlenmesi amacıyla etkili bir çalışma yürütüyoruz. Bütün jandarma, polis, trafik birimlerimiz diğer birimlerden de destek almak suretiyle güçlendirilmiş şekilde ilimiz genelinde çalışmalarını yürütüyor" dedi.

Vali Hasan Şıldak ve beraberindekiler Bucak Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde yapılan denetim ve kontrollerden sonra Antalya- Isparta Dereboğazı yoluna geçerek jandarma bölgesinde trafik kontrollerine de katıldı. Vali Hasan Şıldak burada da durdurulan sürücülere hız, emniyet kemeri, cep telefonu gibi konularda uyarılarda bulunarak çocuklara sürücü seyahat karnesi, kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşürler dağıttı.

Vali Hasan Şıldak, denetimlerde görev alan trafik ekipleriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan Ramazan Bayramı tatilinin başladığı 31 Mayıs Cuma gününden itibaren Burdur- Antalya D-600 karayolundan Antalya istikametine 20 binin üzerinde araç geçişi olduğu bildirildi.