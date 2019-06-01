1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Edremit ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kenan Karakuzu'nun cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi
 01 Haziran 2019 17:58
Yazdır
Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Edremit ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kenan Karakuzu, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Karakuzu'nun, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Adana Havalimanı'na getirilen naaşı, buradan ambulansla memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine götürüldü.

Şehit Orhan Gök Mahallesi'ndeki babaevinin önünde şehit için helallik alındı. Bu sırada şehidin eşi Meliha Karakuzu ve yakınları gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı daha sonra cenaze namazı için Merkez Hamidiye Camisi'ne götürüldü. Silah arkadaşları, Karakuzu'nun tabutu başında fotoğraf çektirdi.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından kıldırılan namazın ardından şehit Uzman Çavuş Kenan Karakuzu'nun naaşı, Garnizon Komutanlığı şehitliğinde toprağa verildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üniversite öğrencileri, köy köy gezip 'iyilik dağıttılar'
01 Haziran 2019 19:18		 Sağlık memuru, yardım ettikçe mutlu oluyor
01 Haziran 2019 18:39
'2030'da Türkiye'de su kıtlığı yaşanabilir'
01 Haziran 2019 18:21		 En güzel bayram hediyesi 'kestane şekeri'
01 Haziran 2019 17:53
Oğlunun proje ödevi için mini TOMA yaptı
01 Haziran 2019 17:40		 Tatilciler havuzlardaki tehlikeye dikkat!
01 Haziran 2019 17:13
Uzmanlar LGS sorularını değerlendirdi
01 Haziran 2019 16:44		 Dünyanın gözü Yenikapı'da olacak
01 Haziran 2019 16:31
AŞTİ'de Bayram tatili yoğunluğu
01 Haziran 2019 16:26		 Rektör, öğrencilerin sahur davetini geri çevirmedi
01 Haziran 2019 16:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:18 - Üniversite öğrencileri, köy köy gezip 'iyilik dağıttılar'19:13 - Drift yapan sürücüye 9 bin 524 TL para cezası19:08 - Görevliler kitapçıkları okul önlerine bırakıp gitti19:04 - 'Tütün dumanı 7 bin kimyasal zehir içeriyor'18:59 - İstanbul'da 4 kütüphane bayramda 24 saat açık olacak18:54 - Vali Akbıyık, yaralı askeri ziyaret etti18:49 - FETÖ'den aranan şüpheli yakalandı18:44 - Antalya 5 ayda 3 milyon 310 bin turist ağırladı18:39 - Sağlık memuru, yardım ettikçe mutlu oluyor18:34 - Üniversiteliler 'KYK Akademi' ile meslek öğreniyor
18:30 - Yargıtayın şeffaflık bildirgesi dünyaya referans olacak18:26 - Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı18:21 - '2030'da Türkiye'de su kıtlığı yaşanabilir'18:16 - İstanbul'da mayısta perakende fiyatlar arttı18:11 - İGDAŞ 'sektörün en itibarlı markası' seçildi18:07 - Beyaz sirke içti, hayatını kaybetti18:03 - Polisler otobüsleri yolcu gibi denetleyecek17:58 - Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin yaz dönemi seminer programı ve konuları belli oldu
İstanbul'da rüzgar Yıldırım'a döndü
Polisler, bu bayramda da çalışacak
Türkiye-İran sınırında teröristlerle çatışma: 2 şehit
Bir bedellinin günlüğü
İstanbul Büyükşehir 22 yıllık yasağı kaldırdı
Yıldırım, Hamdi Topçu'nun eleştirilerini cevapladı
ÖSYM'den YKS'ye gireceklere uyarı
Bahçeli'den o müezzine hediye
Askerini miğferle öldüren astsubay, kripto çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eşini aldatmayan erkek 6
Platonik aşk 7
aşırtma gol 2
bayram adetleri 1
01.06.2019 tottenham vs liverpool maçı 2
Pokut yaylası 1
Tokat'a gitmek gerek 3
binali yıldırım'ın 10 gb internet vaadi 3
kenny gabriel 1
editörü gömmek 7
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam