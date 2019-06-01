Kentin özel lezzeti! Son ana kadar kuyrukta bekliyorlar

Bursa'nın Osmanlı döneminden kalma yöresel lezzetlerinden olan, genelde kahvaltılarda tüketilen 'Tahinli pidesi, sahurda da Bursalıların yanı sıra şehir dışından gelen insanların da vazgeçilmezi oldu. Hamur, tahin ve şekerden üretilen tahinli pide için sahura 2 saat kala başlayan yüzlerce kişilik kuyruk orucun başlamasına dakikalar kalana kadar devam ediyor.

Bursa'da Mayalı hamurun üzerine pekmezli tahin ve şeker dökülerek fırında pişirilen ve kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen tahinli pide, lezzetini, taş fırındaki pişirilme yönteminden alıyor. Diğer fırınlarda pişirildiği zaman lezzetini kaybeden tahinli pide, tadı ve görünümüyle kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Hemen hemen her Bursalı ailenin sahur sofrasında bulunan tahinli pide için vatandaşlar saatler öncesinden yüzlerce kişinin bulunduğu kuyruğa girip sıra bekliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerden Bursa?ya gelen vatandaşlar, şehre özgü ola bu lezzete sahurda yoğun ilgi gösteriyor.

?İNSANLAR SAHURUN SON DAKİKALARINA KADAR KUYRUKTA BEKLİYOR?

42 yıllık tahinli pide ustası olan Gürsel Kavan yaptığı açıklamada, ?Osmanlı mutfağından bir lezzet. Zaman içinde Bursalı ustalar bu lezzete sahip çıktılar ve Bursa'ya özgü bir hal aldı. 500 yılın ardından bugün hala yüz binlerce Bursalının kahvaltı ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olma özelliğini koruyor. Ben 42 yıldır baba mesleğim olan bu mesleği yapıyorum. Sahur vakti en çok Bursa'ya özgü olan tahinli pide ve pekmezli kazan simidi satılıyor. Bursalılar için her sabah kahvaltısında tahinli pide olmazla olmazdır. Sahurda da son dakikalara kadar insanlar önlerinde onlarca yüzlerce insan beklerken bu lezzet için kuyrukta bekliyor. Bursa'nın dışından da talep görüyor. Bugün Yalova ve İstanbul'dan gelen müşterilerimiz vardı. Onun haricinde Bursa'nın uzak ilçelerinden de düzenli gelen müşterilerimiz oluyor dedi.