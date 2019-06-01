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İGDAŞ 'sektörün en itibarlı markası' seçildi

Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'na göre İGDAŞ, enerji kategorisinde "sektörün en itibarlı markası" ödülüne layık görüldü
 01 Haziran 2019 18:11
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İGDAŞ 'sektörün en itibarlı markası' seçildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ, Türkiye İtibar Endeksi (TİE) Araştırması'na göre enerji kategorisinde, doğal gaz dağıtım sektörünün en itibarlı markası seçildi.

İGDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl sekizincisi düzenlenen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İstatistik Bölümü'nün akademik denetiminde ve raportörlüğünde gerçekleştirildi.

Araştırmanın saha verileri, YTÜ İstatistik Bölümü öğretim üyelerince, akademik olarak denetlenerek rapor haline getirildi. Saha çalışmaları 15 Aralık 2018-30 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma kapsamında, Türkiye'nin 72 ilinden 12 bin kişiyle görüşüldü.

Araştırmada, 60 soru sorularak, Türkiye ekonomisinin lokomotifi 30 farklı sektörde faaliyet gösteren marka ve kurumların itibarları ölçümlendi.

Holdingler, enerji, beyaz eşya, GSM, inşaat, otomobil, hazır giyim, gıda, ilaç, ulaşım, bankacılık, elektronik eşya, turizm, sigorta, eğitim, makine, mobilya ve perakende sektörü dahil olmak üzere ana sektörlerin mercek altına alındığı araştırmada, kurum ve markaların kamuoyunda bıraktığı algı ve izler tespit edildi.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin'in ev sahipliğinde Yıldız Yerleşkesi Oditoryum Salonunda gerçekleştirilen törende, "Türkiye'nin en itibarlı markalarının" temsilcilerine ödülleri verildi.

Araştırmaya göre İGDAŞ, enerji kategorisinde, "sektörün en itibarlı markası" ödülüne layık görüldü.

Açılamada ödülle ilgili görüşlerine yere verilen İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım, Türkiye'de doğal gaz dağıtım sektörünün okulu olarak kabul gören İGDAŞ'ın gerek yönetim sistemleriyle gerekse de yüksek güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarıyla sektöre liderlik ettiğini belirtti.

Her yıl düzenli olarak bağımsız araştırma şirketlerinin hazırladığı raporların, İGDAŞ'ın yüzde 95 müşteri memnuniyetine sahip olduğunu ve kurumsal itibar puanının da yüzde 82 gibi rekor bir seviyeye ulaştığını ortaya koyduğunu aktaran Sılkım, "TİE'nin ödülü, bizim için büyük önem arz eden kurumsal itibar konusunda başarımızı tescil ediyor. Bu ödül, İGDAŞ'a emeği geçen herkesin ortak eseridir. Tüm İGDAŞ ailesini kutlarım." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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