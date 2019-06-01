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Sağlık memuru, yardım ettikçe mutlu oluyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde devlet hastanesinde sağlık memuru olan İsmail Alparslan Yıldız, mesai saatleri dışında da ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor
 01 Haziran 2019 18:39
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Sağlık memuru, yardım ettikçe mutlu oluyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde devlet hastanesinde sağlık memuru olarak çalışan İsmail Alparslan Yıldız (42), gün içinde hastalara müdahale ettikten sonra, mesai saatleri dışında da ihtiyaç sahibi ailelere gönüllü yardım eli uzatıyor.

Hastanede acil servis sorumlusu olarak görev yapan Yıldız, Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesinin 6 yıldır yürüttüğü "Sağlıkçının Yardım Eli" projesi kapsamında ramazan ayında, çalışanlar ve kurum yöneticilerinden toplanan desteklerle hazırlanan gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Yıldız, hem müdahale ettiği hastaların hem de götürdüğü yardımlarla ihtiyaç sahibi insanların yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşıyor.

İsmail Alparslan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi insanlara hayatlarına dokunmanın verdiği mutluluğun tarif edilemez olduğunu söyledi.

Özellikle ramazan ayında insanların daha çok paylaşımcı olması gerektiğini ifade eden Yıldız, "Mesai saatleri içerisinde hasta bakmakla birlikte gün sonunda da yardıma muhtaç olan tüm hastalarımıza gerek evlerine giderek, gerekse telefonla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun dışında da ramazan ayında sağlıkçı arkadaşlarımızla kendi aramızda topladığımız paralarla oluşturduğumuz yardım kolilerini de ihtiyaç sahibi hastalarımıza ve vatandaşlara ulaştırıyoruz." dedi.

Her geçen yıl daha fazla insana ulaştıklarını ve yardım ettiklerini anlatan Yıldız, yardım götürdüğü vatandaşların varsa sağlık sorunlarını da dinlediğini söyledi.

İnsanların yüzünü güldürmenin kendisine büyük mutluluk verdiğini aktaran Yıldız, "Ben bu işi yaptığım için insanların yüzünü güldürdüğüm için onlara bir nebze dokunabildiğimiz için mutluyum. Her birini kendi ailemiz kendi annemiz, babamız, kardeşimiz ve çocuklarımız olarak görüyoruz. Ömrümüz yettiği sürece de buna devam edeceğiz. Gönüllü olmadan istekli olmadan bu işleri yapamazsınız." ifadelerini kullandı

Gün içinde hasta vatandaşların sağlığı için el uzattığını anımsatan Yıldız, mesai saatinden sonra da ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmek için çaba harcadığını dile getirdi.

Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hamza Öksüz de 6 yıldır yardım kampanyası düzenlediklerini ifade etti.

"Sağlıkçının Yardım Eli" projesinin geleneksel hale geldiğini vurgulayan Öksüz, "Ülkemizin her yerinde ve hatta sınır ötesinde de şifa dağıtmaya gayret ediyoruz. 6 yıldır yürüttüğümüz 'Sağlıkçının Yardım Eli' projemizle de ilimizde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahiplerine ramazan ayında gıda yardımı yapıyoruz. İhtiyaç sahibi insanların yüzünü güldürüp, evlerinde güzel yemeklerin pişmesine vesile olmak bizleri sevindiriyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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