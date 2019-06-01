Görevliler kitapçıkları okul önlerine bırakıp gitti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde LGS'ye giren öğrenciler ve velileri sınavdan bir saat sonra kitapçıklarını almaya okula gittiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.
|01 Haziran 2019 19:08
|Yazdır
Antalya'nın Manavgat ilçesinde LGS'ye giren öğrenciler ve velileri sınavdan bir saat sonra kitapçıklarını almaya okula gittiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.
Sınav kitapçıklarını kapı önünde gören öğrenci ve velileri bu durumdan şikayetçi oldu.
Manavgat'ta sınav sonrası kitapçıkları almak için okullara gelen öğrenci ve velileri okulun kapalı kapısının önüne gelişi güzel bırakılmış kitapçıklarla karşılaştı.
Görevliler kapıları kilitleyip kitapçıkları kapının önüne bırakıp giderken, veliler ve öğrenciler kendi kitapçıklarını bulabilmek için kitapçıkları altüst etti.
Çocuklarının sınav kitapçığını arayan veliler, görevlilerin sorumsuzluğuna anlam veremediklerini söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'da yollar boş kaldı
01 Haziran 2019 16:56
|Bodrum kitlendi, adım atacak yer kalmadı
01 Haziran 2019 15:19
|Kabaceviz şelaleleri ziyaretçilerini büyülüyor
30 Mayıs 2019 23:26
|Tarihe yön veren ağaç; Kazdağı köknarı
30 Mayıs 2019 21:51
|Türkiye'nin en tehlikeli yolu tünelle geçilecek
30 Mayıs 2019 20:03
|Sırakayalar Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
29 Mayıs 2019 23:43
|1301 nüfuslu köyde 23 kilise bulunuyor
29 Mayıs 2019 23:38
|Tunceli'de 4.5 büyüklüğünde deprem
29 Mayıs 2019 23:08
|Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor
29 Mayıs 2019 22:54
|Ankaray'da dumanlar yükseldi
29 Mayıs 2019 21:41