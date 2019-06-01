Drift yapan şehir magandasına 9 bin 524 TL para cezası
|01 Haziran 2019 19:13
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Niğde Eski Sanayi Caddesi üzerinde drift yapan şehir magandasına trafiği tehlikeye düşürmekten 9 bin 524 TL idari para cezası uygulanırken, araç ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan rutin seyir halindeki kontroller esnasında, Eski Sanayi Caddesi üzerinde 51 plakalı otomobil sürücüsü R. K.'nin Drift yaparak trafiği tehlikeye düşürerek seyrettiğinin görülmesi üzerine, araca Dur ikazın da bulunduğu halde durmayarak kaçmaya çalıştığı esnada, araç ekiplerce durdurulmuş olup; araç ve sürücü üzerinde yapılan kontrolde araç sürücüsünün ehliyetsiz ve aracın ise modifiyeli olduğu tespit edildi.
Şehir magandasına trafiği tehlikeye düşürmekten 9 bin 524 TL idari para cezası uygulanırken araç 2 ay trafikten men edildi.
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