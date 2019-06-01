Üniversite öğrencileri, köy köy gezip 'iyilik dağıttılar'

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu tarafından hayata geçirilen "Oyuncaklarına Talibiz" projesi kapsamında üniversite öğrencileri köylerdeki ana okullarında eğitim gören minik öğrenciler ile bir araya geldi. Sungurlu MYO Müdür yardımcısı Öğretim görevlisi Gökhan Boduroğlu ve Öğretim Görevlisi Özlem Bal, koordinatörlüğünde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında üniversite öğrencileri, ziyaret ettikleri köylerde önce çocuklara oyuncaklar dağıttılar daha sonra ise çocuklarla birlikte oyunlar oynadılar.

"Amacımız köy çocuklarının gönlüne dokunmak"

Proje Koordinatörü ve Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Gökhan Boduroğlu, öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Benzer çalışmaları sürdürmek istediklerini dile getiren Boduroğlu, "Amacımız köy çocuklarının gönlüne dokunmak. Üniversite olarak sahaya inerek topluma yararlı olmayı amaçladık. Köy çocuklarında üniversite bilincinin şimdiden oturmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda kendi öğrencilerimizin sosyal sorumlulukta yer alarak toplumun bireyi olduklarını hissettirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Palyaço ve diğer çizgi film kahramanların kıyafetleri giyen öğrencilerimizle çocukları eğlendirmek, güldürmek ve gönüllerine dokunmak için köy okullarına gittiklerini ifade eden Müdür Yardımcısı Boduroğlu, köy çocuklarının yüzlerindeki gülümsemenin kendilerini de sevindirdiğini dile getirerek, "Kampanyada toplanan oyuncakları köylerde okuyan kardeşlerimize ulaştırdık. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Herkesi bu tür projelere destek vermeye davet ediyorum." diye konuştu.