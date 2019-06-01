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Kütahya'ya şehit ateşi düştü

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın şehadet haberi ailesine ulaştı.
 01 Haziran 2019 20:59
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Kütahya'ya şehit ateşi düştü

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın şehadet haberi ailesine ulaştı.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden biri olan Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın (22) şehadet haberi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Mamak köyündeki ailesine sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Babası Yener, annesi Gülcan Yılmaz çiftinin İstanbul'da olduğu için acı haberi alan dedesi Ali Yılmaz, şehadet haberini ailesine bildirdi. Dede Ali Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Saat 10.00 sıralarıydı, televizyonu seyrediyordum, 'Iğdır'da şehit ve yaralı var' diye alt yazının geçtiğini gördüm, kendi torunum da Iğdır'da uzman çavuş olduğu için araştırdım. Şehit olduğunu öğrendim, yarın izine gelecekti. Kendi gelemedi cenazesi gelecek. Vatana verilen şehitlerimizden birisi oldu. Şehit olmanın da bir gururu vardır. Vatan sağ olsun başka diyeceğimiz bir şey yok" dedi.

Şehidin amcası Raşit Yılmaz ise, yeğeninin şehit haberini sabah televizyon haberinden öğrendiğini belirtti. Şehidin komşusu Fadime Altınsay, şehit Ali Yılmaz'ın çok iyi bir insan olduğunu söyledi.

Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın anne ve babasının İstanbul'da olduğu, şehit haberi üzerine köye gelmek üzere yola çıktığı kaydedildi. Şehidin Simav ilçesine bağlı Mamak köyünde toprağa verileceği bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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