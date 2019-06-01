PKK'ya ait 3 katlı ve 5 bölmeli mağara bulundu
Irak kuzeyinde yürütülen, 'Pençe Harekatı' kapsamında 1 mağara ile 5 sığınakta çok miktarda mühimmat, El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.
|01 Haziran 2019 21:04
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Irak kuzeyinde yürütülen, 'Pençe Harekatı' kapsamında 1 mağara ile 5 sığınakta çok miktarda mühimmat, El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında tespit edilen el yapımı 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 adet sığınakta yapılan aramalarda çok miktarda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve yaşam malzemeleri ele geçirildi" denildi.
Bakanlık, ele geçirilen mühimmat ve malzemelerin fotoğraflarını da paylaştı.
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