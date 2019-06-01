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PKK'ya ait 3 katlı ve 5 bölmeli mağara bulundu

Irak kuzeyinde yürütülen, 'Pençe Harekatı' kapsamında 1 mağara ile 5 sığınakta çok miktarda mühimmat, El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.
 01 Haziran 2019 21:04
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PKK'ya ait 3 katlı ve 5 bölmeli mağara bulundu

Irak kuzeyinde yürütülen, 'Pençe Harekatı' kapsamında 1 mağara ile 5 sığınakta çok miktarda mühimmat, El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında tespit edilen el yapımı 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 adet sığınakta yapılan aramalarda çok miktarda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve yaşam malzemeleri ele geçirildi" denildi.

Bakanlık, ele geçirilen mühimmat ve malzemelerin fotoğraflarını da paylaştı.
DHA
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