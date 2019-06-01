1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dane mısır desteğinde süre uzatımı

Bitkisel üretimin desteklenmesi kapsamında dane mısır fark ödemesi desteğine ilişkin belge teslim tarihi uzatıldı.
 01 Haziran 2019 21:19
Yazdır
Dane mısır desteğinde süre uzatımı

Bitkisel üretimin desteklenmesi kapsamında dane mısır fark ödemesi desteğine ilişkin belge teslim tarihi uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, dane mısıra ilişkin fark ödemesi desteklerine ilişkin uygulama takviminde değişiklik yapıldı. Buna göre, başvuruya ilişkin belgelelerin il/ilçe müdürlüklerine teslim tarihi 30 Nisan yerine 28 Haziran 2019 olarak belirlenirken, kesin icmallerin Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne gönderilmesi için belirlenen tarih de mayıs yerine temmuz olarak değiştirildi.

Destekleme talep formunun teslimine ilişkin tarih de buna göre, 28 Haziran olarak belirlendi. Başvuru için gereken borsa tescil beyannamesi de 12 Temmuz 2019'a kadar verilebilecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sınır birliklerine gece sevkiyatı devam ediyor
01 Haziran 2019 22:19		 Turizm tesislerinin özellikleri yeniden düzenlendi
01 Haziran 2019 21:09
'Eylem planını bayramdan sonra açıklayacağız'
01 Haziran 2019 19:38		 Kayseri'de Tarım personelin izinleri iptal edildi
01 Haziran 2019 19:23
Drift yapan şehir magandasına 9 bin 524 TL para cezası
01 Haziran 2019 19:13		 İstanbul'da 4 kütüphane bayramda 24 saat açık olacak
01 Haziran 2019 18:59
Polisler otobüsleri yolcu gibi denetleyecek
01 Haziran 2019 18:03		 'Bütün personelimizle kara yollarında olacağız'
01 Haziran 2019 17:31
SOLOTÜRK'ten Kayseri'de gösteri uçuşu
01 Haziran 2019 16:40		 Samsun Valisi 'drone' ile trafiği denetledi
01 Haziran 2019 16:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin yaz dönemi seminer programı ve konuları belli oldu
İstanbul'da rüzgar Yıldırım'a döndü
Polisler, bu bayramda da çalışacak
Türkiye-İran sınırında teröristlerle çatışma: 2 şehit
LGS'de sıralamayı Matematik belirleyecek
Bir bedellinin günlüğü
LGS kitapçıkları yerlere saçıldı
Bahçeli'den o müezzine hediye
İstanbul Büyükşehir 22 yıllık yasağı kaldırdı
Antep baklavasında siparişler geri çevriliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cüneyt arkının bitmeyen mermisi 3
hüsran 2
mbaye diagne 1
bebek 7
plise perde 2
Tokat'a gitmek gerek 3
Neyi seversen,o olursun 2
Sezen Aksu 2
binali yıldırım'ın 10 gb internet vaadi 4
Nintendo 3
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Türk Kızılayı Sağlık Uzmanı Alım İlanı
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Kestel Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam