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Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Iğdır'da şehit düşen onbaşılar Yasin Çubuk, Ali Yılmaz ve İbrahim Alıcı'nın ailesine başsağlığı diledi
 01 Haziran 2019 21:24
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Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Iğdır'da şehit düşen istihkam uzman onbaşılar Yasin Çubuk ve Ali Yılmaz ile Ulaştırma Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın ailesine başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanlığınca, Bakan Akar imzasıyla yayımlanan mesaj, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Çubuk, Yılmaz ve Alıcı'nın bugün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olduğunu hatırlatan Akar, "Kahraman şehitlerimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, şehit askerlerin fotoğraflarına da yer verildi.

Anadolu Ajansı
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