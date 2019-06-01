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Kimliğini evde unutan öğrenci son anda sınava girdi

DENİZLİ'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için bugün 43 okulda 12 bin 600 8'inci sınıf öğrencisi, istediği liseye girebilmek için sınava girdi.
 01 Haziran 2019 21:34
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Kimliğini evde unutan öğrenci son anda sınava girdi

DENİZLİ'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için bugün 43 okulda 12 bin 600 8'inci sınıf öğrencisi, istediği liseye girebilmek için sınava girdi. Kimliğini evde unutan öğrenci, ailesinin kimliğini getirmesiyle sınava girebildi.

Bu yıl ortaöğretim kurumlarına giriş için LGS kapsamında Denizli'de 43 okulda 12 bin 600 öğrenci sınava girdi. Sabah 09.00'da sınava girecekleri okullara aileleriyle birlikte gelen öğrenciler, görevli öğretmenler tarafından sınıflara alındı.

09.30'da başlayan sınav öncesi, okul bahçesinde bekleyen aileler dışarı çıkarıldı.

Öğrenciler salonlarda sınav heyecanı yaşarken, aileleri dışarıda çocuklarını bekledi.

Sınav saatini şaşıran ya da kimliklerini unutanlar da oldu. Kimliğini evde unutan bir öğrenci, ailesinin tekrar eve gidip, kimliği getirmesiyle son dakikada sınava girebildi. Birçok öğrenciler, son dakikada koşarak sınava yetişebildi. Saat 09.45'e kadar geç kalan öğrenciler, sınıflara alındı.
DHA
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