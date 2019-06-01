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Kırklareli Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

KIRKLARELİ Üniversitesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni, coşkulu bir törenle gerçekleştirildi.
 01 Haziran 2019 21:39
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Kırklareli Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

KIRKLARELİ Üniversitesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni, coşkulu bir törenle gerçekleştirildi. Mezun olacak olan 3 bin 200 öğrenci, mezun olmanın sevincini Türkiye'nin dört bir yanından gelen aileleriyle birlikte yaşadı.

Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Kırklareli Vali Yardımcısı Tahir Demir, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ve eşi Ferah Şengörüri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Kadir Oğuz, Genel Sekreter Ergün Erbay, Üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mezuniyet töreni, diplomalarını alacak öğrencilerin kortej yürüyüşü ile yerlerine geçmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Üniversitenin uluslararası öğrenciler birincisi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü öğrencisi Bedri Ertürk, bir konuşma yaparak Kırklareli Üniversitesi'nde tarif edemeyeceği kadar güzel ve mutlu günler yaşadığını, dostluklar kurduğunu ve unutulmaz anlar yaşadığını ifade etti.

Üniversiteden birincilikle mezun olacak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencisi Aslı Çağlayan ise, konuşmasında almış oldukları nitelikli eğitim sayesinde, geleceğe emin adımlarla ilerleyeceklerine dair inancı paylaştı. Çağlayan konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Bülent Şengrür ile birlikte mezuniyet kütüğüne isimlik çaktı.

Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kırklareli Üniversitesi'nin 12 yılda önemli mesafeler kat ederek, hızla büyüdüğünü, bünyesinde bulundurduğu 11 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu ve 14 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 28.000 öğrencisi ile ülkemizin en güzide eğitim-öğretim kurumlarımdan biri olmayı başardığını dile getirdi.

Konuşmasında mezun öğrencilere seslenen Şengörür, onları başarı ve mezuniyetlerinden dolayı kutlayarak şöyle konuştu: "Öğrencilerimiz yaşamlarında yeni bir sayfa açtılar. Eğitim meşalesini, kıymetli hocalarından edindikleri bilgi, beceri ve tecrübeler doğrultusunda sonraki nesillere devrediyorlar. Öncelikle sizleri üniversitemizdeki başarınız ve mezuniyetiniz için yürekten kutluyorum. Bugün buradan mezun olarak yaşamınızda yeni bir sayfa açıyor, eğitim meşalesini, kıymetli hocalarımızdan edindiğiniz bilgi, beceri ve tecrübeler doğrultusunda sizden sonraki nesillere devrediyorsunuz.Biz üniversite yöneticileri, akademisyenleri ve çalışanları için en mutlu an, en büyük ödül, mezun ettiğimiz öğrencilerin hayata güvenle, ilkeli ve istekli biçimde katılmalarını ve mesleklerini sorumluluk bilinciyle yaptıklarını görmektir.Şimdi sizler için kolay olmayan bir yaşam mücadelesi başlıyor. Burada edindiğiniz bilgi ve birikim ile mesleğinizde ve dünyanın neresinde olursanız olun yapacağınız işlerde dürüst, ahlaklı, kendini bilen, kendine inanan ve güvenen, kararlı, sabırlı gençler olarak pek çok işte başarılı olacağınıza ve üniversitemizin adını daha fazla yücelterek bizi onurlandıracağınıza gönülden inanıyorum."

Mezun öğrencilerin ailelerine de hitap eden Rektör Şengörür, öğrencilerin bugüne gelmelerinde en büyük fedakarlığın ve emeğin ailelerine ait olduğunu belirterek; "Sevincin ve hüznün birlikte yaşandığı bu güzel günde sizleri can-ı gönülden tebrik ediyor, bizlere emanet ettiğiniz yavrularınızın, en mutlu günlerinden biri olan bu mezuniyet töreninde tahsillerini başarı ile tamamladıklarına hep birlikte şahit oluyor, onlarla iftihar duyuyoruz" dedi.

Şengörür konuşmasının sonunda Üniversitenin bu günlere gelmesinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a, Vali Osman Bilgin'e ve emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

Konuşmaların akabinde Üniversiteden derece ile mezun olacak öğrencilere diploma ve plaketleri takdim edildi. Tören, mezun olan öğrencilerin keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutlamasıyla devam etti. Tören sonunda mezun olan öğrenciler aileleriyle birlikte müzik eşliğinde eğlendi.
DHA
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