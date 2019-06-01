Karadeniz'e tatilci akını

RAMAZAN Bayramı'nda, 9 günlük tatil planlarını Karadeniz'de doğa ile baş başa geçirmek isteyenler, otel ve pansiyonları doldurdu. Bölgede bayram tatili için gözde turizm merkezlerinde konaklama tesislerinde, rezervasyonlar yüzde 100'e ulaştı.

Karadeniz Bölgesi'nde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Trabzon, Rize, Samsun, Ordu, Gümüşhane, Giresun, Sinop ve Artvin illerinde oteller ve pansiyonlar ile dağ evlerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Eşsiz doğası, denizi ve yaylarıyla dikkat çeken bölgede tatil planlaması yapanların tercihleri arasında doğa ve kültür turları ilk sırada yer alıyor. Yerli turistlerin yanı sıra çoğunluğu Körfez ve Mena (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) ülkelerinden gelen turistler, Trabzon'da Uzungöl ve Sümela Manastırı, Rize'de Ayder Yaylası ve İkizdere Termal Kaplıcalar, Samsun'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Ordu'da Perşembe Yaylası, Giresun'da Mavigöl, Artvin'de Borçka Karagöl, Gümüşhane'de Karaca Mağarası ile Sinop'ta Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ni ziyaret ediyor.

YAYLALAR İLK TERCİH

Birbirinden farklı özellikleri ile zengin turizm destinasyon alanlarına sahip olan bölgede, doğal ve tarihi güzellikleri ile öne çıkan yaylalar, tabiat parkları, mesire ve ören yerleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bölge, muhteşem coğrafyası ve eşsiz güzellikteki yaylalarıyla, özellikle yaz sıcaklarından bunalan yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Yeşil ve mavinin bir arada bulunduğu, kendine has mutfağı ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan bölgeye gelenler, yaylalarda yöresel yemeklerin tadına bakıyor, rafting, trekking, foto safari, cip safari gibi etkinliklere katılıyor. Özellikle yeşilin tonunun izleyenleri büyülediği yaylalarda yürüyüş yapan turistler, geceleri de bölgedeki otel ve pansiyonlarda konaklıyor. Turistlerin yanı sıra doğa ve adrenalin tutkunlarının da buluşma adresi Karadeniz oluyor. Termal kaplıcalarda şifa bulmak isteyenler de bölgeyi tercih ediyor.

TOKTAŞ: İLAVE TURLAR DÜZENLENİYOR

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunun erken açıklamasının otellerdeki doluluk oranını olumlu etkilediğini dile getiren Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Başkanı Murat Toktaş, "1,5 ay önce tatilin 9 gün olduğunun açıklanması insanların tatil planlarını daha iyi yapıp, daha fazla insanın seyahate çıkmasına sebebiyet verdi. Karar açıklandıktan sonra rezervasyonlarda ciddi bir şekilde artış yaşandı. Tur şirketleri de Karadeniz Bölgesi'ne ilave turlar düzenlemeye başladı. Bu anlamda hareketlilik başladı. Şu anda bölgemizde ve şehrimizde seyahat acenteleri olsun münferit rezervasyonlar olsun yoğunluk yaşanıyor" dedi.

Beklentilerine göre bayramın 1'inci gününden ağustos ayının sonuna kadar bu yoğunluğun devam edeceğini söyleyen Toktaş, "Bunun en büyük destekçisi 9 günlük bayram tatili oldu. Son aylarda ekonominin durgunluğu ile otellerde işlerin yavaşlaması ile bir turizmde bir sakinlik söz konusuydu. Ayrıca Ramazan ayının da bunun üzerine gelmesi bir düşüşe neden olmuştu. Fakat bu 9 günlük tatilin dopingi ile hızlı bir şekilde sezona başlıyoruz. Bu anlamda turizm camiası olarak son derece mutluyuz" şeklinde konuştu.

Karadeniz'de en çok ziyaret edilen yaylalar, turizm merkezleri ile doğa ve tabiat parkları şunlar:

UZUNGÖL

Trabzon'un Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli ve başta Körfez ülkelerinden olmak üzere yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

KADIRALAK YAYLASI

Trabzon'un Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıkta 1300 metre yüksekliğindeki Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan 'mavi yıldız' çiçekleri ile mora bürünüyor. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan, ince uzun yapraklı çiçek, Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu nadir bitkiler arasında bulunuyor. Nisan ayında doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan ve 'tabiat parkı' ilan edilen yaylanın, Uzungöl benzeri oluşturulacak yapay gölle turizm merkezi haline getirilmesi de planlanıyor.

SÜMELA MANASTIRI

Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 4 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarıyla, riskli kayaların temizliği yapılan manastırın yaz turizm sezonunda kapılarını ziyaretçilerine açmasıyla turist yoğunluğu yaşanması bekleniyor.

AYDER YAYLASI

Rize'nin Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğa güzellikleri izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleleri, yöresel mimarideki evleri, çiçekleri ve bu çiçeklerden elde edilen balı ve şifalı kaplıcasıyla sırtını Kaçkarlar'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor. Yaylaya gelenler Zil Kale, Kale-i Bala, Çat Vadisi ve Pokut Yaylası'nı da ziyaret ediyor.

RİDOS TERMAL KAPLICALARI

Rize'nin İkizdere ilçesi Ilıca köyünde yer altından 72 derece olarak çıkan ve içerdiği 4541 mineral oranı ile dünyanın en kalitelisi olarak gösterilen termal su kaynağı, şifa arayanların adresi oluyor. Sağlık Bakanlığı'nca yaptırılan su analizlerinde; sodyum bikarbonatlı florlü termomineralli suyun romatizmal hastalıklar başta olmak üzere kronik bel ağrıları, eklem rahatsızlıkları, beyin ve sinir cerrahisi sonrası hareketsiz kalanlar ile nörolojik ve stres rahatsızlıkları ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabileceğine yer verildi.

MAVİ GÖL

Giresun'un Dereli ilçesi sınırlarında bulunan ve 4 yıl önce keşfedilerek Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarına dahil edilen Mavi Göl, turkuaz rengi ile oluşan eşsiz görüntüsüyle ilgi odağı oluyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer özelliğine sahip olan ve yaklaşık 300 bin kişinin de ziyaret ettiği göl, bu yıl da turistleri ağırlamayı bekliyor.

KARAGÖL TABİAT PARKI

Artvin'in Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıkta, çam ağaçları arasında yer alan Karagöl Tabiat Parkı, eşsiz doğa güzelliyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Karagöl, özellikle sonbaharın gelişiyle birlikte oluşan renk cümbüşüyle ziyaretçilerini büyülüyor. Karagöl, muhteşem doğasının yanı sıra, göl ile birlikte yeşilin uyum içerisinde ortaya çıkardığı eşsiz manzara, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.

KARACA MAĞARASI

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan dünyanın sayılı damlataş mağaralarından olan, 150 milyon yıllık olduğu belirtilen Karaca Mağarası, yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Toplam 100 metre uzunluğa, 1500 metrekare genişliğe sahip, elipse benzeyen 4 ayrı bölümün birleşmesi ile meydana gelen mağara, çok çeşitli renk ve şekillerdeki damlataşlardan oluşuyor. Tavan yüksekliği 18 metre olan mağara, her yıl binlerce turisti konuk ediyor.

KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ

Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan, 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, barındırdığı biyolojik zenginliği ile dikkat çekiyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, ev sahipliği yaptığı yılkı atları, 356 kuş ve bitki türü, mandalar, göller, longoz ormanlarıyla ziyaretçilerine doğal yaşamla iç içe olma imkanı sunuyor.

PERŞEMBE YAYLASI

Ordu'nun Aybastı ilçesindeki 1500 rakımlı, doğa harikası menderesler ile yayla göllerinin bulunduğu Perşembe Yaylası'nı ziyaret edenler, bölgeye hayran kalıyor. Yerli- yabancı turistlerin ilgisini çeken menderesler, özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Doğa harikası menderesler ve yayla göllerinin turizme kazandırılması için çalışmalar sürdürülürken, bölgenin tanıtımı için de çeşitli şenlik ve etkinlikler de düzenleniyor. Yayla, son dönemlerde özellikle Arap turistlerin akınına uğruyor.

ERFELEK TATLICA ŞELALELERİ

Sinop'un Erfelek ilçesinde iki ormanın birleştiği derin vadi içerisinden akan, irili ufaklı 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. 2011 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen 720 dekarlık alana sahip şelaleler, bölgenin en fazla ziyaret edilen tabiat parkları arasında yer alıyor. Yıllık ortalama 200 bini aşkın turistin ziyaret ettiği tabiat parkı, bünyesinde 1 kilometrelik 2 farklı yürüyüş parkurunu da bulunduruyor.