Rum Dışişleri Bakanı: Türkiye'yi AB'de istiyoruz
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ülke olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğini desteklediklerini söyledi.
|01 Haziran 2019 22:04
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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ülke olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğini desteklediklerini söyledi.
"Ankara'nın Avrupa Komisyonu'nun önerilerini uygulamasının şart olduğunu" kaydeden Hristodulidis, "Türkiye'nin AB'ye yakın olması bizim de arzumuzdur. Türkiye'yi AB'de istiyoruz" dedi.
Rum devlet ajansının haberine göre Türkiye ile yaşanan doğalgaz krizi ile ilgili de konuşan Rum Bakan, "Bu çabalarımızda sakin olmamız gerekiyor" diye konuştu.
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