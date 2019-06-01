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Doğu Ekspresi halaylarla karşılandı

ANKARA'dan ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk yolcuları dönüş yolunda gezinin 3'üncü gününde Sivas'a geldi.
 01 Haziran 2019 22:09
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Doğu Ekspresi halaylarla karşılandı

ANKARA'dan ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk yolcuları dönüş yolunda gezinin 3'üncü gününde Sivas'a geldi. Trenin yolcuları karanfiller ve halaylarla karşılandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu, Ankara- Kars arasında turizm amaçlı konulan Turistik Doğu Ekspresi ilk yolcuları gezinin dönüş yolunda Sivas'a uğradı Yaklaşık 120 kişilik grubu Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde kırmızı karanfillerle karşıladı.

Trenin yolcuları ilk olarak Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde halk oyunları gösterilerini izledi. Daha sonra kafile rehber eşliğinde Kongre Müzesini gezdi. Sivas'ın 100 yıl önce bağımsızlık meş'alesi yakılan şehir olduğunu söyleyen Vali Salih Ayhan, "Atatürk?ün burayı seçmesinin özel bir nedeni vardır. Emin bir şehir olduğu içindir. Sivas'ın geçmişine gittiğimiz zaman Selçuklu'nun kalbidir, Osmanlı'nın vicdanıdır, Cumhuriyet?in de aklıdır. Açık hava müzesindeki bu şehirde Selçuklu, Osmanlı eserleri vardır. Milli Mücadele'nin kararlarının alındığı bir şehirdir. Dolayısıyla bakanlıklarımızın ülkemizin güzelliklerini göstermek adına başlatmış olduğu bu projeyi çok anlamlı buluyorum. Sadece bir turizm enstrümanı değil milletimizin değerlerimizi görmesi açısından çok anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Sivas'ı katmaları, Divriği gibi bir dünya kültürel mirasın bulunduğu Mengücek ilçesini katmaları bizi memnun etmiştir. Sivas'ın turizm potansiyelinin ortaya çıkması için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Ziyaretçiler tarihi kent meydanında bulunan eserleri de gezdi. Gezinin ardından trene uğurlanan yolcular Ankara'ya hareket etti.
DHA
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