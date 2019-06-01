1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bayramda gazlı içecek yerine su tüketin

RAMAZAN Bayramı'nda sağlıklı beslenmek için önerilerde bulunan Arş Gör. Gözde Ekici, Özellikle su tüketimine özen gösterilmeli, öğünlerde limonata, gazlı içecek gibi sıvılardan uzak durulmalı. İçilen şekerli ve asitli ürünlerin de su tüketiminden sayılmaması gerekli dedi.
 01 Haziran 2019 22:14
Yazdır
Bayramda gazlı içecek yerine su tüketin

RAMAZAN Bayramı'nda sağlıklı beslenmek için önerilerde bulunan Arş Gör. Gözde Ekici, Özellikle su tüketimine özen gösterilmeli, öğünlerde limonata, gazlı içecek gibi sıvılardan uzak durulmalı. İçilen şekerli ve asitli ürünlerin de su tüketiminden sayılmaması gerekli dedi.

Ramazan ayında değişen beslenme rutini, bayramın gelmesi ile birlikte bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bayramda sağlıklı ve dengeli beslenmenin çok önemli olduğuna dikkat çeken İstanbul Kültür Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Gözde Ekici, tatlı tüketiminde ise porsiyonları küçültmenin yeterli olduğunu vurguladı.

Ramazan ayında, vücudun normalde alışık olduğu yeme rutininden farklı bir rutine geçtiğini belirten Gözde Ekici, Bayram gibi özel günlerde geleneksel tatlarımızdan vazgeçin demek doğru değil. Yemeklerin dengeli bir şekilde, küçük porsiyonlar halinde tüketilmesinde herhangi bir sakınca yok. Normal yeme düzenimize geri döndüğümüzde sindirim sistemine bağlı rahatsızlıklar görülebilir. Bunun olmaması için posa içeriği yüksek sebze ve meyve tüketimini arttırmalıyız. Bu şekilde metabolik dengenin de kurulmasına yardımcı olacağız. Önemli olan neyi, ne zaman ve nasıl tükettiğiniz. Bunlara dikkat edildiği sürece beslenmemizi dengelemek kolay olacaktır dedi.

TATLI YASAK DEĞİL

Öncelikle güne hafif bir kahvaltı ile başlamak gerektiğini ifade eden Ekici, Kahvaltıda kızartma veya kavurma gibi pişirme teknikleriyle yapılmış besinler tüketilmemeli. Tatlılar konusunda ise genellikle baklava gibi şekerli hamur tatlılarına düşkünlüğümüz var. Bunlardan tamamen vazgeçin demiyoruz ama porsiyonlar, küçültülerek tüketebilir veya mümkünse sütlü tatlıları tercih edilebilir. Diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları gibi kronik rahatsızlığı olanlar ise tatlılardan uzak durmalı. Kolesterolü yükselteceği için et ürünlerinin kısıtlı oranda tüketilmesine dikkat edilmeli. Çünkü protein içeriği yüksek bir besin grubunun tamamen kesilmesini önermiyoruz diye konuştu.

SALATAYA YAĞ KOYMAYIN

Gıdaların dengelemesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Ekici, Karbonhidrat veya şeker açısından zengin gıdaların tüketimi sırasında veya sonrasında yoğurt veya ayran tüketilmesi kan şekerini dengelemeye yardımcı olacaktır. Baklava tüketimini takip eden öğünde ekmek tüketiminin azaltılması, sebze veya salata gibi besinlerin arttırılmasını tavsiye ediyoruz. Sebzelere veya salatalara ekstra olarak yağ veya sos eklenmemesini öneriyoruz dedi.

LİMONATADAN UZAK DURUN

Günde 8-10 bardak su tüketimine özen göstermeliyiz diyen Ekici, Öğünlerde ise limonata ve gazlı içecek gibi sıvıların tüketilmesini tavsiye etmiyoruz. Çünkü hem öğünümüzdeki şeker içeriğini yükseltiyor hem de kan şekerimizin hızlı yükselmesine yol açabiliyor. Dolayısıyla yemekten sonra hızlı açlık nöbetleri geçirmemize neden olabilir. Ayrıca bu içtiğimiz şekerli ve asitli gıdaların, su tüketiminden sayılmaması gerekiyor ifadelerini kullandı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dondurmayı gece tüketin
27 Mayıs 2019 19:15		 Cevizli baklavada ekmek kırıntısı hilesi
26 Mayıs 2019 14:40
Sahurda ve iftarda şekerli gıdalar tüketmeyin
25 Mayıs 2019 22:57		 'Tüketimi çok fazla ama sağlığı tehdit ediyor'
22 Mayıs 2019 20:58
Tavuk eti tüketirken dikkat!
22 Mayıs 2019 20:15		 Doğru kullanılan bitki ve meyveler hayat kurtarıyor
22 Mayıs 2019 19:32
Uzmanlar uyardı: İftardan sonra tarçına yer verin
20 Mayıs 2019 22:08		 'İftarla sahur arasında 2,5 litre su için'
19 Mayıs 2019 19:01
Uzmanlar uyardı: Art arda içilirse öldürücü olabilir
19 Mayıs 2019 17:06		 Ağız kokusuna karşı maydanoz ve nane yiyin
18 Mayıs 2019 19:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin yaz dönemi seminer programı ve konuları belli oldu
İstanbul'da rüzgar Yıldırım'a döndü
Polisler, bu bayramda da çalışacak
Türkiye-İran sınırında teröristlerle çatışma: 2 şehit
LGS'de sıralamayı Matematik belirleyecek
Bir bedellinin günlüğü
LGS kitapçıkları yerlere saçıldı
Bahçeli'den o müezzine hediye
İstanbul Büyükşehir 22 yıllık yasağı kaldırdı
Antep baklavasında siparişler geri çevriliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pişmanlıklarımız 4
2019 nba finalleri 3
kenny gabriel 1
Semiha berksoy 1
Samsun gençlik festivali 1
bebek 7
ücretsiz ulaşım 1
çirkin olmak 6
aile 1
arefe şerefe günü 2
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Türk Kızılayı Sağlık Uzmanı Alım İlanı
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Kestel Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam