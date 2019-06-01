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16 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 4 yaralı
Sancaktepe'de 16 yaşındaki çocuğun kullandığı araçla yayalara çarpıp bir binanın bahçe duvarından düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı
|01 Haziran 2019 22:24
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Sancaktepe'de 16 yaşındaki çocuğun kullandığı araçla yayalara çarpıp bir binanın bahçe duvarından düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Hilal Mahallesi Yeni Doğan Caddesi üzerinde 34 VK 5827 plakalı panelvanla ilerleyen 16 yaşındaki Oğuzhan S, kaldırımda bekleyen Hikmet Karaman ile Karaman'ın bir buçuk yaşındaki torunu Yavuz Selim Demirkapı'ya çarptı.
Kontrolden çıkan araç, bir binanın bahçe duvarından aşağı düştü.
Kazada sürücü Oğuzhan S, yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen 15 yaşındaki bir çocuk ile Karaman ve Demirkapı yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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