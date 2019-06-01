Şehit oğlunun fotoğrafına sarılıp gözyaşı döktü
|01 Haziran 2019 22:29
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Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın naaşı memleketi Tokat'a getirildi.
Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik görevlilerinin teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit olurken, 7 asker de yaralandı. Şehitlerin naaşı Iğdır'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketlerine gönderildi. Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın (26) naaşı Tokat Havalimanında karşılandı. Cenazeye Tokat Valisi Ozan Balcı başta olmak üzere Tokat protokolü ile şehidin ailesi katıldı. Şehidin babası Bekir Alıcı gözyaşı dökerken anne Yeter Alıcı'nın feryatları yürekleri dağladı. Oğlunun fotoğrafına sarılıp gözyaşı döken anne Yeter Alıcı 'Vatan sağ olsun' dedi
Bekar olan Alıcı'nın cenazesi Erbaa ilçesinde Pazar günü öğle namazına müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından Erbaa'da toprağa verilecek.
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