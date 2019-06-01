- "Bizim meselemiz sizlerin hakkını aramaktır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bizim davamız haksızlığa karşı bir duruş ortaya koymaktır, milletimizin gasbedilen iradesine sahip çıkmaktır. Mesele milli iradenin sandığa yansıyabilmesini sağlayabilme meselesidir. İnanıyorum ki 23 Haziran seçimlerinde de milletimiz bu haksızlığın farkına vararak iradesine ve oyuna sahip çıkacaktır ve 23 Haziran'da Binali Başkanımızı seçerek İstanbulumuza önemli bir armağanı verecektir." dedi.

Kurum, Sancaktepe İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'nce (SİMMDER) 7'ncisi düzenlenen geleneksel iftar programında yaptığı konuşmada, imam hatiplilerin, geçmişten bugüne bakıldığında nice haksızlığa, hukuksuzluğa maruz kaldığını söyledi.

İmam hatiplilerin pek çok engelle karşılaştığını ancak hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmediklerini dile getiren Kurum, 28 Şubat döneminde imam hatiplilerin uğradığı zulüm ve ayrımcılığın herkesin hafızasında olduğunu aktardı.

Kurum, bunların hiçbirini unutmadıklarını ve unutmayacaklarını söyleyerek, "Bu ayrımcılığı sona erdiren, imam hatiplerin kapılarına vurulan o zincirleri kıran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Sizlere de ne mutlu ki içinizden çıkmış bir isim, bir imam hatipli kardeşiniz bugün tüm dünya mazlumlarının lideri olarak ülkemizi yönetiyor." diye konuştu.

İmam hatip okullarının, gelecek kuşakların tarihiyle, kültürüyle ve değerleriyle yetiştiği en önemli eğitim kurumları olduğunu ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"İmam hatip mezunlarımızın son yıllarda ülkemizin değişimine ve dönüşümüne sağladığı katkılar ortadadır. Bunu hepimiz artık görüyoruz. O 2023 yılının güçlü Türkiyesinin inşasında da imam hatip okulları bayrağı taşıyan kurumlarımız, okullarımız arasında en önde yer alacaktır. İstanbul, dünyanın merkezi, İslam dünyasının da kadim başkenti, ecdadımızın bize bıraktığı en önemli yadigardır. Bu şehre hizmet etmek, bu şehri inşa etmek, sadece Türkiye'ye değil, cihana hizmet etmektir. Böylesine önemli bir şehirde belediye başkanını üç hafta sonra seçeceğiz. Biz hakkı savunan, haksızlık karşısında susmayan bir anlayıştan geliyoruz. Siyasetimizde milletimize rağmen yol yürümek, hiçbir zaman olmamıştır. Milletimizin bizden ne talebi olduysa da bugüne kadar 17 yıllık AK Parti iktidarında bunları yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçte 2023, 2053, 2071 yılının Türkiyesinde de yine sizlere hizmet etme anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

- "Bizim meselemiz sizlerin hakkını aramaktır"

Bakan Kurum, maruz kalınan haksızlıklar, adaletsizlikler, saldırılar, tuzaklar, tezgahlar karşısında da milletle beraber mücadele ettiklerini, bundan sonraki süreçte de etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Kurum, 31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul'un bir hak arama mücadelesine girdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi biz hakkımızı aramayacağımız da ne yapacağız? Bizim meselemiz, sizlerin hakkını aramaktır. Belediye başkanımızı bu hak çerçevesinde haksızlığa karşı susmayarak, hukuk kurulları çerçevesinde bu duruşumuzu sürdürmek ve inşallah 23 Haziran'da da belediye başkanımızı seçmek zorundayız. Bizim davamız haksızlığa karşı bir duruş ortaya koymaktır, milletimizin gasbedilen iradesine sahip çıkmaktır. Mesele milli iradenin sandığa yansıyabilmesini sağlayabilme meselesidir. İnanıyorum ki 23 Haziran seçimlerinde de milletimiz bu haksızlığın farkına vararak iradesine ve oyuna sahip çıkacaktır ve 23 Haziran'da Binali Başkanımızı seçerek İstanbulumuza önemli bir armağanı verecektir."

AK Parti'nin 17 yılda birçok proje ürettiğini, yapılan hizmetleri de sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Kurum, İstanbul'u bugün marka şehir haline getirmiş o vizyon çerçevesinde çalışmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Binali Yıldırım'ın da hem Türkiye'yi hem İstanbul'u birçok dev hizmete kavuşturduğunu, daha nice projeleri de 23 Haziran'dan sonra şehre kazandıracağını vurgulayan Kurum, AK Parti hükümetleri döneminde İstanbul'a 235 milyar lira yatırım yapıldığını, bunun 92 milyar lirasının da Bakanlıklarının yaptığı yatırımlar olduğunu söyledi.

Kurum, Sancaktepe'nin 31 Mart seçimlerinde yüzde 50 oy oranıyla Şeyma Döğücü'yü belediye başkanı seçtiğini hatırlatarak, "Şimdi sıra bizde. Biz de seçim öncesinde verdiğimiz o sözleri tutmak suretiyle gece gündüz çalışacağız ve Sancaktepe'nin, belediye başkanımızın yanında olacağız ve her projesine Bakanlık olarak destek vereceğiz. İnşallah biz 'O üçlü olsun güçlü olsun' dediğimiz süreçte ilçe belediye başkanımız Şeyma Hanımı seçtiniz. İnşallah 23 Haziran akşamı da burada Binali Yıldırım Başkanı seçmek suretiyle o üçlü saç ayağını tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Programa, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile SİMMDER'in yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.