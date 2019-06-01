Demir çelik fabrikasında yangın: 1'i mühendis, 2 yaralı
|01 Haziran 2019 22:56
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında çıkan yangında 2 personel yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarındaki (Erdemir) 2. Yüksek Fırın'da oksijen verildiği sırada yangın çıktı. Fabrikaya ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında vardiya formeni Hasan Akçakaya'nın vücudunda 2'nci derecede yanıklar oluşurken, mühendis Koray Oktay ise hafif yaralandı.
Yaralılar, kuruma ait Göztepe Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan Akçakaya, vücudundaki yanıklar nedeniyle Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir hastaneye sevk edildi.
Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdemir'de 2. yüksek fırında yangın meydana geldiğini ve ekiplerin kısa sürede yangına müdahale ettiğini belirterek, "Bir arkadaşımızın vücudunda 2'nci derecede yanıklar oluştu ve buradaki ilk tedavisinin ardından Derince ilçesindeki hastaneye sevk edildi. Diğer yaralı arkadaşımız ilk tedavisinin ardından taburcu edildi." dedi.
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