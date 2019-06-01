Tatil yolunda araç kuyruğu 30 kilometreye ulaştı
Ramazan Bayramı tatiline çıkanların TEM Otoyolu'nda oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor.
|01 Haziran 2019 23:06
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Ramazan Bayramı tatiline çıkanların TEM Otoyolu'nda oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor.
İzmit Alikahya mevkiinden başlayan araç yoğunluğu, Körfez ilçesinde bulunan Hereke Gişeler mevkiine kadar yaklaşık 30 kilometre boyunca uzadı.
D-100 Karayolunun Ankara istikametinde de araç yoğunluğu yaşanırken, araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
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