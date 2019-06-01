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Tatil yolunda araç kuyruğu 30 kilometreye ulaştı

Ramazan Bayramı tatiline çıkanların TEM Otoyolu'nda oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor.
 01 Haziran 2019 23:06
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Tatil yolunda araç kuyruğu 30 kilometreye ulaştı

Ramazan Bayramı tatiline çıkanların TEM Otoyolu'nda oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor.

İzmit Alikahya mevkiinden başlayan araç yoğunluğu, Körfez ilçesinde bulunan Hereke Gişeler mevkiine kadar yaklaşık 30 kilometre boyunca uzadı.

D-100 Karayolunun Ankara istikametinde de araç yoğunluğu yaşanırken, araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

DHA
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