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Yenikapı'da binlerce kişi teravih namazında saf tuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının Yenikapı'da açık havada düzenlediği Enderun teravih namazında yüzbinlerce vatandaşla birlikte saf tuttu.
 01 Haziran 2019 23:16
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Yenikapı'da binlerce kişi teravih namazında saf tuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının Yenikapı'da açık havada düzenlediği Enderun teravih namazında yüzbinlerce vatandaşla birlikte saf tuttu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 566'ncı yılı dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonu ile '313 bin kişi ile Enderun teravih namazında buluşuyoruz' etkinliğine katıldı.

Yenikapı alanındaki Enderun Teravih Namazı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Yerlikaya ve yüzbinlerce vatandaş yer aldı.


Erdoğan Yenikapı'da 'Enderun Teravihi'ne katıldı

Enderun Teravih Namazı için yüzbinlerce insan açık havada saf tuttu.

İhlas Haber Ajansı
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