Yenikapı'da binlerce kişi teravih namazında saf tuttu
|01 Haziran 2019 23:16
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının Yenikapı'da açık havada düzenlediği Enderun teravih namazında yüzbinlerce vatandaşla birlikte saf tuttu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 566'ncı yılı dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonu ile '313 bin kişi ile Enderun teravih namazında buluşuyoruz' etkinliğine katıldı.
Yenikapı alanındaki Enderun Teravih Namazı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Yerlikaya ve yüzbinlerce vatandaş yer aldı.
Enderun Teravih Namazı için yüzbinlerce insan açık havada saf tuttu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Fotoğrafsız nüfus cüzdanıyla sınava alınmadı
01 Haziran 2019 23:26
|Şehit oğlunun fotoğrafına sarılıp gözyaşı döktü
01 Haziran 2019 22:29
|Doğu Ekspresi halaylarla karşılandı
01 Haziran 2019 22:09
|Kimliğini evde unutan öğrenci son anda sınava girdi
01 Haziran 2019 21:34
|Çiğ köfte iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu
01 Haziran 2019 21:14
|Kütahya'ya şehit ateşi düştü
01 Haziran 2019 20:59
|Kentin özel lezzeti! Son ana kadar kuyrukta bekliyorlar
01 Haziran 2019 20:10
|Fırat EDAŞ'tan 'İşçilere mobbing' iddiası
01 Haziran 2019 19:53
|Iğdır şehidi Ali Yılmaz'ın baba evine ateş düştü
01 Haziran 2019 19:28
|Üniversite öğrencileri, köy köy gezip 'iyilik dağıttılar'
01 Haziran 2019 19:18