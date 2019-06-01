Hakkari'den acı haber: 2 şehit, 1 yaralı
Hakkari kırsalında operasyona giden güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
|01 Haziran 2019 23:21
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Hakkari-Çukurca arasındaki kırsal alanda akşam saatlerinde operasyona giden güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lılar arasında sıcak temas sağlandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre teröristlerin açtığı ilk ateş sırasında 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
Bir süre devam eden çatışmanın ardından teröristler bölgeden uzaklaştı.
Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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