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Hakkari'den acı haber: 2 şehit, 1 yaralı

Hakkari kırsalında operasyona giden güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
 01 Haziran 2019 23:21
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Hakkari'den acı haber: 2 şehit, 1 yaralı

Hakkari-Çukurca arasındaki kırsal alanda akşam saatlerinde operasyona giden güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lılar arasında sıcak temas sağlandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre teröristlerin açtığı ilk ateş sırasında 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Bir süre devam eden çatışmanın ardından teröristler bölgeden uzaklaştı.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.
DHA
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