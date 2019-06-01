1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fotoğrafsız nüfus cüzdanıyla sınava alınmadı

Van'da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına fotoğrafsız nüfus cüzdanıyla gelen öğrenci içeri alınmayınca sinir krizi geçirdi.
 01 Haziran 2019 23:26
Yazdır
Fotoğrafsız nüfus cüzdanıyla sınava alınmadı

Van'da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına fotoğrafsız nüfus cüzdanıyla gelen öğrenci içeri alınmayınca sinir krizi geçirdi.

Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da LGS sınavının birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Kentte 68 okulda bin 83 derslikte 20 bin 54 öğrenci LGS sınavında ter döktü. Sabahın erken saatlerinde velileriyle sınav olacakları okula gelen öğrenciler, saat 09.00 itibariyle okula alınmaya başlandı.

Velisiyle sınava gelen bir öğrenci kimlik kontrolü sırasında nüfus cüzdanında fotoğrafının olmadığı tespit edildi. Görevliler tarafından fotoğrafsız nüfus cüzdanı gerekçesiyle içeri alınmayan öğrenci, okul önünde sinir krizi geçirdi. Durumu gören vatandaşlar da öğrencinin içeri alınması konusunda görevlilere ısrarda bulundu.

Görevliler müfredat gereği öğrencinin içeri alınmayacağını ve sınava giren öğrencilerin de rahatsız olmaması için kalabalığı uzaklaştırdı. Bu sırada iddiaya göre, öğrenci velisinin uygunsuz cümle sarf etmesi bazı velilerin de tepkisini çekti.

Sınava alınmayan öğrenci daha sonra velisiyle birlikte okuldan uzaklaştı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yenikapı'da binlerce kişi teravih namazında saf tuttu
01 Haziran 2019 23:16		 Şehit oğlunun fotoğrafına sarılıp gözyaşı döktü
01 Haziran 2019 22:29
Doğu Ekspresi halaylarla karşılandı
01 Haziran 2019 22:09		 Kimliğini evde unutan öğrenci son anda sınava girdi
01 Haziran 2019 21:34
Çiğ köfte iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu
01 Haziran 2019 21:14		 Kütahya'ya şehit ateşi düştü
01 Haziran 2019 20:59
Kentin özel lezzeti! Son ana kadar kuyrukta bekliyorlar
01 Haziran 2019 20:10		 Fırat EDAŞ'tan 'İşçilere mobbing' iddiası
01 Haziran 2019 19:53
Iğdır şehidi Ali Yılmaz'ın baba evine ateş düştü
01 Haziran 2019 19:28		 Üniversite öğrencileri, köy köy gezip 'iyilik dağıttılar'
01 Haziran 2019 19:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Sepette %15 indirim
Sepette %20 indirim
%40' varan indirimlerle
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
oyun bağımlılığı 4
hevesle başlayıp yarım bırakmak 2
tebessüm 2
eşini aldatan kadın 6
01.06.2019 tottenham vs liverpool maçı 2
mezuniyet törenleri islama aykırı 6
telafi 2
Bergamotlu çay 1
protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 4
Güzel biten son yoktur 2
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Türk Kızılayı Sağlık Uzmanı Alım İlanı
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Kestel Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam