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Yola atılan patlayıcı ambulansa isabet etti
Diyarbakır'da yola atılan patlayıcı düzeneği, park halindeki özel bir hastaneye ait ambulansa isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
|01 Haziran 2019 23:46
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Diyarbakır'da yola atılan patlayıcı düzeneği, park halindeki özel bir hastaneye ait ambulansa isabet etti.
Olayda yaralanan olmazken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi.
Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'na atılan düzenek, park halindeki özel bir hastaneye ait ambulansa isabet edip patladı.
İhbarla gelen polisler, kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili inceleme yapıp, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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