1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yok - Haritalı

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor
 02 Haziran 2019 06:31
Yazdır
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yok - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Giresun, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fotoğrafsız nüfus cüzdanıyla sınava alınmadı
01 Haziran 2019 23:26		 Yenikapı'da binlerce kişi teravih namazında saf tuttu
01 Haziran 2019 23:16
Şehit oğlunun fotoğrafına sarılıp gözyaşı döktü
01 Haziran 2019 22:29		 Doğu Ekspresi halaylarla karşılandı
01 Haziran 2019 22:09
Kimliğini evde unutan öğrenci son anda sınava girdi
01 Haziran 2019 21:34		 Çiğ köfte iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu
01 Haziran 2019 21:14
Kütahya'ya şehit ateşi düştü
01 Haziran 2019 20:59		 Kentin özel lezzeti! Son ana kadar kuyrukta bekliyorlar
01 Haziran 2019 20:10
Fırat EDAŞ'tan 'İşçilere mobbing' iddiası
01 Haziran 2019 19:53		 Iğdır şehidi Ali Yılmaz'ın baba evine ateş düştü
01 Haziran 2019 19:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Bir Üniversite daha görevde yükselme sözlüsünde kimsenin hakkını yemedi
Cezasının yüzde 50'sini çeken serbest kalacak
Cezaevlerinden 100 bin kişi bırakılacak
Kadın memurların etek boyu cetvelle mi ölçülecek?
2 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
Sepette %15 indirim
%40' varan indirimlerle
Sepette %20 indirim
İran sınırındaki saldırı PKK üzerindeki baskıyı hafifletmek istiyor
Ankara'da 3,5 şiddetinde deprem
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Soğuk ısırması 1
odun erkekler 6
binali yıldırım'ın 10 gb internet vaadi 4
bayram adetleri 5
Lilith 1
plise perde 2
aşırtma gol 2
Güzel kaybetik 1
vergi dilimi 4
Antonio conte 2
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Türk Kızılayı Sağlık Uzmanı Alım İlanı
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Kestel Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam